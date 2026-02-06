B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»

Promozione, si scende in campo per la 23esima giornata di campionato: la capolista, reduce dal pareggio interno contro il Noicattaro, è pronta per tornare al successo. I tranesi sono ospiti del, settimo in classifica e affamato di punti playoff. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Poli' di Molfetta, con calcio d'inizio fissato alle oreIl, allenato da mister Sigrisi, proviene dalla sconfitta esterna contro la Cosmano Foggia, preceduta da due vittorie consecutive contro Apricena e Virtus Andria. I biancorossi sono alla ricerca di un piazzamento playoff, attualmente distante solamente tre lunghezze. Si prospetta dunque, per la Soccer Trani, una sfida da prendere con le pinze.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister. Queste le sue dichiarazioni: «Sarà una partita difficile. In questo momento, anche un solo punto può essereper tutti, che sia salvezza o playout. Vogliamo tornare subito alla vittoria. Ci auguriamo di vincere ilquanto prima, ma il nostro obiettivo è sempre la domenica., cercando di ottenere sempre il massimo.? Mi auguravo la riduzione, ma ormai è passato. È stata una punizione severa, ma mi servirà per il. Cercherò di migliorare sotto questo aspetto»? Ci aspetta un periodo abbastanza difficile, ma siamoper affrontarlo. Ho una rosa ampia, eccetto qualche infortunio. Giocheremo tre volte contro il San Marco, tra Campionato e Coppa. Abbiamo due obiettivi prefissati,. Finale del? Eravamo presenti, non nascondo che mentre vivevo la partita,all'atmosfera che si creerà prossimamente a Trani. Ce lonoi, e se lo merita la Città»