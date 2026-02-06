Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto»

“Squalifica? Punizione severa, ma mi servirà per il futuro”

Trani - venerdì 6 febbraio 2026 19.48
Promozione, si scende in campo per la 23esima giornata di campionato: la capolista Soccer Trani, reduce dal pareggio interno contro il Noicattaro, è pronta per tornare al successo. I tranesi sono ospiti del Borgorosso Molfetta, settimo in classifica e affamato di punti playoff. La sfida, per l'occasione, si disputerà domenica al 'Poli' di Molfetta, con calcio d'inizio fissato alle ore 15:00.

Il Borgorosso Molfetta, allenato da mister Sigrisi, proviene dalla sconfitta esterna contro la Cosmano Foggia, preceduta da due vittorie consecutive contro Apricena e Virtus Andria. I biancorossi sono alla ricerca di un piazzamento playoff, attualmente distante solamente tre lunghezze. Si prospetta dunque, per la Soccer Trani, una sfida da prendere con le pinze.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli. Queste le sue dichiarazioni: «Sarà una partita difficile. In questo momento, anche un solo punto può essere determinante per tutti, che sia salvezza o playout. Vogliamo tornare subito alla vittoria. Ci auguriamo di vincere il campionato quanto prima, ma il nostro obiettivo è sempre la domenica. Vogliamo vincere tutte le partite, cercando di ottenere sempre il massimo. Squalifica? Mi auguravo la riduzione, ma ormai è passato. È stata una punizione severa, ma mi servirà per il futuro. Cercherò di migliorare sotto questo aspetto»

«Calendario? Ci aspetta un periodo abbastanza difficile, ma siamo pronti per affrontarlo. Ho una rosa ampia, eccetto qualche infortunio. Giocheremo tre volte contro il San Marco, tra Campionato e Coppa. Abbiamo due obiettivi prefissati, vincere entrambi. Finale del Bisceglie? Eravamo presenti, non nascondo che mentre vivevo la partita, immaginavo all'atmosfera che si creerà prossimamente a Trani. Ce lo meritiamo noi, e se lo merita la Città»
