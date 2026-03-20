Questione stadio, Scaringi: «Al lavoro per manto erboso, settore ospiti e gradinata»

Con l'annata corrente ancora in corso, con lagià laureatasi campione, e promossa in Eccellenza, lo sguardo è inevitabilmente già rivolto al prossimo campionato, nonostante ci sia una doppia finale ancora da giocare.Le domande più gettonate del periodo sono, per ovvie ragioni, rivolte alla questione; a tal proposito, nella conferenza stampa pre-partita, è intervenuto, Direttore Generale del Trani. Queste le sue dichiarazioni, con un commento anche - e soprattutto - sulla meritata vittoria della"Quando ad aprile 2025 iniziammo a programmare l'attuale stagione, l'intento era esseredel campionato, ci siamo riusciti. Non ci aspettavamo di infrangere ogni tipo di, o di vincere con così grande anticipo. È merito dello staff, del mister e di tutti i giocatori,esemplari.L'annata non è ancora, abbiamo un obiettivo da raggiungere. Laè un trofeo che vogliamo aggiungere in bacheca. Siamodi quanto fatto finora, ma non abbiamo ancora finito, lo sappiamo bene.? Le opere principali che saranno portate avanti saranno il, che sarà di ultima generazione,. L'amministrazione è al lavoro, per noi sarà fondamentale che tutto ciò sia compiuto nel minor tempo possibile. Il prossimo campionato dovrà essereProssima? Il focus adesso è sulla doppia finale contro lo Squinzano, lavoreremo ogni giorno per quelle due date. La società, come si è potuto notare durante l'anno, non si farà trovare impreparata, stiamo portando avanti deidal punto di vista strutturale, ma adesso le nostre energie sono focalizzate su altro.? È il punto di partenza per un progetto di medio-lungo termine. È unafondamentale. Abbiamo festeggiato la nostra Juniores, adesso tocca all'U15, con una partita importantissima in programma per provare a vincere il girone di categoria. L'investimento sui giovani è per noi assolutamente