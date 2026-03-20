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Questione stadio, Scaringi: «Al lavoro per manto erboso, settore ospiti e gradinata»

“Il prossimo campionato dovrà essere iniziato ad opere ultimate”

Trani - venerdì 20 marzo 2026 17.52
Con l'annata corrente ancora in corso, con la Soccer Trani già laureatasi campione, e promossa in Eccellenza, lo sguardo è inevitabilmente già rivolto al prossimo campionato, nonostante ci sia una doppia finale ancora da giocare.

Le domande più gettonate del periodo sono, per ovvie ragioni, rivolte alla questione stadio; a tal proposito, nella conferenza stampa pre-partita, è intervenuto Leo Scaringi, Direttore Generale del Trani. Queste le sue dichiarazioni, con un commento anche - e soprattutto - sulla meritata vittoria della Promozione.

"Quando ad aprile 2025 iniziammo a programmare l'attuale stagione, l'intento era essere protagonisti del campionato, ci siamo riusciti. Non ci aspettavamo di infrangere ogni tipo di record, o di vincere con così grande anticipo. È merito dello staff, del mister e di tutti i giocatori, professionisti esemplari.

L'annata non è ancora terminata, abbiamo un obiettivo da raggiungere. La Coppa Italia Dilettanti è un trofeo che vogliamo aggiungere in bacheca. Siamo orgogliosi di quanto fatto finora, ma non abbiamo ancora finito, lo sappiamo bene.

Lavori dello stadio? Le opere principali che saranno portate avanti saranno il rifacimento del manto erboso in erba artificiale, che sarà di ultima generazione, l'ammodernamento della curva ospiti e l'illuminazione della gradinata. L'amministrazione è al lavoro, per noi sarà fondamentale che tutto ciò sia compiuto nel minor tempo possibile. Il prossimo campionato dovrà essere iniziato a lavori ultimati.

Prossima stagione? Il focus adesso è sulla doppia finale contro lo Squinzano, lavoreremo ogni giorno per quelle due date. La società, come si è potuto notare durante l'anno, non si farà trovare impreparata, stiamo portando avanti dei discorsi dal punto di vista strutturale, ma adesso le nostre energie sono focalizzate su altro.

Settore giovanile? È il punto di partenza per un progetto di medio-lungo termine. È una componente fondamentale. Abbiamo festeggiato la nostra Juniores, adesso tocca all'U15, con una partita importantissima in programma per provare a vincere il girone di categoria. L'investimento sui giovani è per noi assolutamente prioritario"
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