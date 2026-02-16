Calcio
Eccellenza, ci siamo. Moscelli: “Attendiamo la matematica, ce lo meritiamo”
“Doppia sfida al San Marco? Pensiamo prima al Campionato…”
Trani - lunedì 16 febbraio 2026 12.07
Soccer Trani 2-0 Corato: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia nell'ambiente biancazzurro. Diciannove i punti di distacco dal secondo posto occupato dal San Marco, sconfitto nella mattinata di domenica dal Borgorosso Molfetta, e prossimo avversario dei tranesi. Tra sei giorni la sfida che potrebbe, in caso di vittoria, diminuire ancor di più i tempi d'attesa prima dei meritati festeggiamenti.
Il match contro il Corato, deciso dalle reti di Becerri e Morra, ha certificato ancora una volta la potenza di questa squadra, che ha sofferto certamente, ma poi ha colpito nei momenti giusti della partita. 66 i punti in classifica, frutto di 21 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Numeri incredibili, con l'Eccellenza che si avvicina sempre di più.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, analizzando l'ennesima vittoria dei suoi: "Non è stata una partita facile, il Corato ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi ad ottenere una vittoria che ci permette di allungare ancor di più, sono soddisfatto. Qualche errore? Non è semplice mantenere alta la concentrazione con questa classifica. Inconsciamente si sbaglia qualcosina. Gol degli attaccanti? So cosa significa per loro segnare, sono contentissimo."
"Parola 'Eccellenza'? Ho sempre preferito l'umiltà, ma adesso il distacco è davvero importante. Vogliamo arrivare quanto prima a questa meritata promozione. Attendiamo la matematica. Straziota? Domenica scorsa era già stato bravo a reagire dopo un errore, parando il rigore ed evitando il 3-0 del Borgorosso. Ieri ci ha aiutato, non è semplice farsi trovare pronto quando si è chiamati poco in causa."
"Doppia sfida al San Marco? Andremo lì per ottenere il massimo, ma pensiamo prima alla sfida di Campionato, dopodiché a quella di Coppa. Affronteremo i due match con la consapevolezza di poter vincere ovunque, sempre con rispetto."
Il match contro il Corato, deciso dalle reti di Becerri e Morra, ha certificato ancora una volta la potenza di questa squadra, che ha sofferto certamente, ma poi ha colpito nei momenti giusti della partita. 66 i punti in classifica, frutto di 21 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Numeri incredibili, con l'Eccellenza che si avvicina sempre di più.
Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, analizzando l'ennesima vittoria dei suoi: "Non è stata una partita facile, il Corato ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi ad ottenere una vittoria che ci permette di allungare ancor di più, sono soddisfatto. Qualche errore? Non è semplice mantenere alta la concentrazione con questa classifica. Inconsciamente si sbaglia qualcosina. Gol degli attaccanti? So cosa significa per loro segnare, sono contentissimo."
"Parola 'Eccellenza'? Ho sempre preferito l'umiltà, ma adesso il distacco è davvero importante. Vogliamo arrivare quanto prima a questa meritata promozione. Attendiamo la matematica. Straziota? Domenica scorsa era già stato bravo a reagire dopo un errore, parando il rigore ed evitando il 3-0 del Borgorosso. Ieri ci ha aiutato, non è semplice farsi trovare pronto quando si è chiamati poco in causa."
"Doppia sfida al San Marco? Andremo lì per ottenere il massimo, ma pensiamo prima alla sfida di Campionato, dopodiché a quella di Coppa. Affronteremo i due match con la consapevolezza di poter vincere ovunque, sempre con rispetto."