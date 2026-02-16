Eccellenza, ci siamo. Moscelli: “Attendiamo la matematica, ce lo meritiamo”

: è ufficialmente iniziato ilnell'ambiente biancazzurro.i punti di distacco dal secondo posto occupato dal San Marco, sconfitto nella mattinata di domenica dal Borgorosso Molfetta, e prossimo avversario dei tranesi. Tra sei giorni la sfida che potrebbe, in caso di vittoria, diminuire ancor di più i tempi d'attesa prima dei meritatiIl match contro il Corato, deciso dalle reti di, ha certificato ancora una volta la potenza di questa squadra, che ha sofferto certamente, ma poi ha colpito nei momenti giusti della partita.. Numeri incredibili, con l'Eccellenza che si avvicina sempre di più.Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister, analizzando l'ennesima vittoria dei suoi: "Non è stata una partita facile, il Corato ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi ad ottenere una vittoria che ci permette di, sono soddisfatto. Qualche errore? Non è semplice mantenere alta lacon questa classifica.si sbaglia qualcosina. Gol degli attaccanti? So cosa significa per loro segnare, sono contentissimo.""Parola ''? Ho sempre preferito, ma adesso il distacco è davvero importante. Vogliamo arrivare quanto prima a questa meritata. Attendiamo la? Domenica scorsa era già stato bravo a reagire dopo un errore, parando il rigore ed evitando il 3-0 del Borgorosso. Ieri ci ha aiutato, non è semplice farsi trovare pronto quando si è chiamati poco in causa.""Doppia sfida al? Andremo lì per ottenere il massimo, ma pensiamo prima alla sfida di, dopodiché a quella di Coppa. Affronteremo i due match con la consapevolezza di poter vincere, sempre con rispetto."