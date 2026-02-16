Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Calcio

Eccellenza, ci siamo. Moscelli: “Attendiamo la matematica, ce lo meritiamo”

“Doppia sfida al San Marco? Pensiamo prima al Campionato…”

Trani - lunedì 16 febbraio 2026 12.07
Soccer Trani 2-0 Corato: è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia nell'ambiente biancazzurro. Diciannove i punti di distacco dal secondo posto occupato dal San Marco, sconfitto nella mattinata di domenica dal Borgorosso Molfetta, e prossimo avversario dei tranesi. Tra sei giorni la sfida che potrebbe, in caso di vittoria, diminuire ancor di più i tempi d'attesa prima dei meritati festeggiamenti.

Il match contro il Corato, deciso dalle reti di Becerri e Morra, ha certificato ancora una volta la potenza di questa squadra, che ha sofferto certamente, ma poi ha colpito nei momenti giusti della partita. 66 i punti in classifica, frutto di 21 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte. Numeri incredibili, con l'Eccellenza che si avvicina sempre di più.

Nella consueta conferenza stampa pre-partita, è intervenuto mister Moscelli, analizzando l'ennesima vittoria dei suoi: "Non è stata una partita facile, il Corato ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi ad ottenere una vittoria che ci permette di allungare ancor di più, sono soddisfatto. Qualche errore? Non è semplice mantenere alta la concentrazione con questa classifica. Inconsciamente si sbaglia qualcosina. Gol degli attaccanti? So cosa significa per loro segnare, sono contentissimo."

"Parola 'Eccellenza'? Ho sempre preferito l'umiltà, ma adesso il distacco è davvero importante. Vogliamo arrivare quanto prima a questa meritata promozione. Attendiamo la matematica. Straziota? Domenica scorsa era già stato bravo a reagire dopo un errore, parando il rigore ed evitando il 3-0 del Borgorosso. Ieri ci ha aiutato, non è semplice farsi trovare pronto quando si è chiamati poco in causa."

"Doppia sfida al San Marco? Andremo lì per ottenere il massimo, ma pensiamo prima alla sfida di Campionato, dopodiché a quella di Coppa. Affronteremo i due match con la consapevolezza di poter vincere ovunque, sempre con rispetto."
  • soccer trani
Altri contenuti a tema
Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19 Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19 Firme di Becerri e Morra: la Soccer Trani intravede l’obiettivo
Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?" Calcio Trani, Moscelli: “Polemiche del San Marco? Non rispettose, voglio recriminare. Corato?" “Semifinale dominata, a noi mancano due rigori. Di cosa parliamo…”
La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0 La semifinale d’andata va alla Soccer Trani: San Marco battuto 2-0 Decisive le firme di Chiumarulo e Turitto
Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa» Calcio Soccer Trani, che cuore. Colella: «Pubblico? Sembra di giocare sempre in casa» “Bellissimo vincere così, complimenti ai ragazzi”
Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria! Calcio Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria! I tranesi salgono a 63 punti in classifica
B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto» Calcio B.Molfetta-Soccer Trani, Moscelli: «Calendario? Siamo pronti. Obiettivo vincere tutto» “Squalifica? Punizione severa, ma mi servirà per il futuro”
Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…» Calcio Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…» “Rigore netto non fischiato, siamo penalizzati nuovamente”
Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 Calcio Tra Soccer Trani e Noicattaro vince l’equilibrio: al ‘Lapi’ termina 0-0 I tranesi salgono a 60 punti, mantenendo il +16
Lavinia Group Volley Trani vince al tie-break e mantiene la vetta
16 febbraio 2026 Lavinia Group Volley Trani vince al tie-break e mantiene la vetta
"Articolo 97 " accelera e lancia la sfida per Palazzo di Città: "Alessandro Moscatelli è il ns.candidato Sindaco per Trani "
16 febbraio 2026 "Articolo 97" accelera e lancia la sfida per Palazzo di Città: "Alessandro Moscatelli è il ns.candidato Sindaco per Trani"
Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo
16 febbraio 2026 Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo
Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani
16 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani
Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
15 febbraio 2026 Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud "
15 febbraio 2026 L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud"
Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
15 febbraio 2026 Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
15 febbraio 2026 CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani
Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
15 febbraio 2026 Lo strappo è servito, Art.97 lascia il tavolo del centrodestra: Alessandro Moscatelli scende in campo come candidato Sindaco
Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello ". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
15 febbraio 2026 Nasce a Trani l’Associazione "Rione Castello". Obiettivo: valorizzare l’identità locale e la socialità di quartiere
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.