Soccer Trani - Ph.Davide Del Mastro
Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria!

I tranesi salgono a 63 punti in classifica

Trani - domenica 8 febbraio 2026 17.05
Successo pesantissimo della Soccer Trani, che rimonta clamorosamente il Borgorosso Molfetta, da 2-0 a 2-3. Decisive, per i tranesi, le reti di Turitto, Chiumarulo e Becerri. Con questa vittoria, i biancazzurri salgono a 63 punti in classifica, rimanendo a +16 dal secondo posto.

CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 23esima giornata di campionato: al 'Poli' si affrontano Borgorosso Molfetta e Soccer Trani. Mister Moscelli, sostituito da Colella, opta per un 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Santoro, Montrone e Rizzi. In mediana Lucarelli, Faliero e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco Becerri e Chiumarulo.

Al 10' il Borgorosso Molfetta passa in vantaggio: punizione insidiosa di Vitale, respinta troppo corta di Straziota sui piedi di Cirillo che porta i suoi sull'1-0. Immediata la reazione dei tranesi, mancino di Chiumarulo che sorvola la traversa. Al 15' arriva il raddoppio dei padroni di casa: discesa sulla fascia di Cubaj che, sul secondo palo, trova Cirillo pronto a spedire nuovamente in porta: 2-0. Al 17' il miracolo di Straziota evita il tris biancorosso. Al 24' la Soccer Trani riapre i conti: libertà per Lucarelli che premia l'inserimento di Turitto, destro al volo che batte De Santis: 2-1. Al 27' Straziota ancora protagonista: prima atterra l'avversario in piena area di rigore, dopodiché respinge il penalty calciato da Cubaj: si resta sul 2-1. Al 39' i tranesi vanno vicini al pari, passaggio leggermente impreciso di Colombo per Chiumarulo. Termina la prima frazione: Borgorosso Molfetta 2-1 Soccer Trani.

Alla ripresa Moscelli opta per addirittura quattro sostituzioni, inserendo Antonacci, Cassano, Stella e Prekducaj. Al 51' la conclusione di Colombo sfiora lo specchio di porta, terminando in corner. Al 59' Faliero ci prova dalla distanza, traiettoria alta. Due minuti più tardi miracolo di De Santis sul colpo di testa ravvicinato di Becerri. Al 64' l'arbitro assegna un calcio di rigore ai tranesi per fallo di mano: sul dischetto si presenta Chiumarulo che spiazza De Santis: 2-2. Due minuti più tardi rosso diretto per il neo-entrato Kijera: molfettesi in dieci uomini. Al 77' un rimpallo su Becerri per poco non beffa il portiere molfettese. All'80' ci prova Cassano dalla distanza, destro leggermente largo. Al 90+1' punizione insidiosa di Turitto, blocca De Santis. Al 94' la Soccer Trani completa rimonta, scatenando la bolgia del settore ospiti: rete di Becerri, che firma il definitivo 2-3.
