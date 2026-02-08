Pazza Soccer Trani: Borgorosso Molfetta rimontato da 2-0 a 2-3. Che vittoria!

Successo pesantissimo della, che rimonta clamorosamente il Borgorosso Molfetta, da. Decisive, per i tranesi, le reti di Turitto, Chiumarulo e Becerri. Con questa vittoria, i biancazzurri salgono a 63 punti in classifica, rimanendo a +16 dal secondo posto.CRONACA - Promozione, si scende in campo per la 23esima giornata di campionato: al 'Poli' si affrontano Borgorosso Molfetta e Soccer Trani. Mister Moscelli, sostituito da Colella, opta per un 3-5-2 con Straziota tra i pali, in difesa Santoro, Montrone e Rizzi. In mediana Lucarelli, Faliero e Turitto mentre, sulle fasce, agiscono Colombo e D'Addabbo. In attacco Becerri e Chiumarulo.Al 10' il Borgorosso Molfetta passa in vantaggio:. Immediata la reazione dei tranesi, mancino di Chiumarulo che sorvola la traversa. Al 15' arriva il raddoppio dei padroni di casa:Al 17' il miracolo di Straziota evita il tris biancorosso. Al 24' la Soccer Trani riapre i conti:Al 27' Straziota ancora protagonista: prima atterra l'avversario in piena area di rigore, dopodiché: si resta sul 2-1. Al 39' i tranesi vanno vicini al pari, passaggio leggermente impreciso di Colombo per Chiumarulo. Termina la prima frazione: Borgorosso Molfetta 2-1 Soccer Trani.Alla ripresa Moscelli opta per addirittura quattro sostituzioni, inserendo Antonacci, Cassano, Stella e Prekducaj. Al 51' la conclusione di Colombo sfiora lo specchio di porta, terminando in corner. Al 59' Faliero ci prova dalla distanza, traiettoria alta. Due minuti più tardi miracolo di De Santis sul colpo di testa ravvicinato di Becerri. Al 64' l'arbitro assegna un calcio di rigore ai tranesi per fallo di mano:Due minuti più tardi rosso diretto per il neo-entrato Kijera: molfettesi in dieci uomini. Al 77' un rimpallo su Becerri per poco non beffa il portiere molfettese. All'80' ci prova Cassano dalla distanza, destro leggermente largo. Al 90+1' punizione insidiosa di Turitto, blocca De Santis.