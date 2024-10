"AmaTi in rosa: la prevenzione" in tutti i sensi" spiegata a Palazzo Beltrani

Domenica 27 ottobre 2024 l'Associazione "I Colori Dell'Anima" ha organizzato presso Palazzo Beltrani un evento dal titolo "AmaTi in Rosa" in occasione del mese della Prevenzione.All'evento è stato allestito anche un punto di ascolto con i dottori dell'associazione, rivolto gratuitamente alle donne e a tutti coloro che cercavano consigli inerenti il tema della serata.Gli interventi dei relatori miravano a parlare di "Prevenzione" in tutti i sensi e non solo di screning.Si è partiti con il tema dell' "alimentazione consapevole", con la dr.ssa neurobiologa nutrizionista Irene Cornacchia. Per poi passare ad un tema particolarmente delicato quale "l'amore per la terra" con la dr.ssa Lidia Antonacci, titolare dell'azienda "Mio padre è un albero". Fino a trattare il tema della "moda ecosostenibile" con gli interventi dell'Ing. Cataldo De Luca, Presidente di Confindustria nella sezione moda Bari-Bat e dell'ecostilista Ivana Pantaleo.Dulcis in fundo, un argomento spesso dimenticato, ma che in tema di prevenzione ha la sua importanza: quello dei "cosmetici naturali".Ospiti eccezionali della serata sono stati l' onorevole Fabio Porta, eletto alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione del Sud America ed il console onorario della Republica Ceca Riccardo Di Matteo, nonché il Vice-sindaco della nostra Città Fabrizio Ferrante.La serata è stata animata da un pubblico numeroso e molto interessato agli argomenti trattati.Un ringraziamento particolare va poi alla Presidente Sabrina Altamura per l'eccezionale organizzazione e, ovviamente, alle "donne speciali" che come sempre con le loro testimonianze hanno portato emozioni profonde a tutto il pubblico presente.