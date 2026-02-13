Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici

AMET S.p.A. informa la cittadinanza che, al fine di consentire un migliore svolgimento delle attività quotidiane e l'allineamento delle operazioni interne, sono stati aggiornati gli orari di accesso al pubblico per alcuni uffici.In particolare, l'accesso senza previo appuntamento agli uffici della Distribuzione Commerciale, all'Ufficio Tecnico e agli Uffici Misure sarà consentito esclusivamente nei seguenti giorni e orari:Martedì dalle ore 8:00 alle 12:30Giovedì dalle ore 8:00 alle 12:30AMET S.p.A. invita gli utenti a tener conto della nuova organizzazione oraria per programmare correttamente le proprie richieste e l'accesso ai servizi.Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici aziendali attraverso i consueti canali istituzionali