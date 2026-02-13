Attualità
Amet, nuovi orari di accesso al pubblico per alcuni uffici
Aggiornata l’organizzazione degli sportelli di Distribuzione Commerciale, Ufficio Tecnico e Uffici Misure
Trani - venerdì 13 febbraio 2026 8.40
AMET S.p.A. informa la cittadinanza che, al fine di consentire un migliore svolgimento delle attività quotidiane e l'allineamento delle operazioni interne, sono stati aggiornati gli orari di accesso al pubblico per alcuni uffici.
In particolare, l'accesso senza previo appuntamento agli uffici della Distribuzione Commerciale, all'Ufficio Tecnico e agli Uffici Misure sarà consentito esclusivamente nei seguenti giorni e orari:
Martedì dalle ore 8:00 alle 12:30
Giovedì dalle ore 8:00 alle 12:30
AMET S.p.A. invita gli utenti a tener conto della nuova organizzazione oraria per programmare correttamente le proprie richieste e l'accesso ai servizi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici aziendali attraverso i consueti canali istituzionali
