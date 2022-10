Ancora furti d'uva sventati a Trani dalle Guardie Rurali

Nuova operazione delle guardie rurali che hanno sventato nuovamente il frutto di un cospicuo quantitativo di uva; l'azione è avvenuta in un terreno in contrada Lama a Mare nell'agro di Trani, dove i ladri sono stati colti con le mani nel sacco e costretti alla fuga, abbandonando la refurtiva che poi è stata restituita ai proprietari del terreno.L'azione di controllo e di vigilanza sui terreni del territorio è instancabile e continua e in questo periodo particolarmente attenzionata sui raccolti di uva e olive, preda dei ladri che poi rivendono questa merce pregiata sottocosto.Come si vede dalle fotografie la quantità di uva recuperata è davvero cospicua: e il presidente Peppino Nardò sottolinea il valore della sua squadra nel vigilare o tutela del territorio.