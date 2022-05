Brigitta Boccoli si gode un caffè a Trani: «Una città sorprendentemente bella»

Attrice, presentatrice, cantante, showgirl: Brigitta Boccoli, sempre bellissima come quando esordì a metà degli anni '80 in tv con la sorella Benedicta, in questi giorni è a Trani non per teatro o cinema o tv o spettacolo, ma per una nuova attività che sta portando avanti con un gruppo di colleghi, "di cui presto si sentirà parlare".Intanto in una pausa di lavoro la biondissima Brigitta, con una carriera che va dalla tv con Domenica In o Don Matteo, al cinema con Lucio Fulci o Carlo Vanzina, al teatro di Dino Verde o Michele Mirabella, si gode il clima e la bellezza di "questa città sorprendentemente bella", come ci racconta sostando dal buon Nico Lisco dell'Extrabar.