Grave l'infezione del clochard in Piazza della Repubblica: ma l'uomo rifiuta il ricovero

La lettera che pubblichiamo in calce all'articolo ci è stata recapitata un paio di giorni fa per conoscenza,dopo essere stata inviata al Sindaco, da un cittadino tranese che come tanti è preoccupato per le condizioni di salute del clochard che dorme nella galleria in condizioni di assoluta precarietà. La situazione oggi è precipitata quando sul posto gli operatori del 118 del pronto intervento sociale insieme agli agenti di Polizia locale e del Commissariato di pubblica sicurezza sono intervenuti per convincere l'uomo a ricoverarsi per curare una gravissima forma di infezione al piede.Questa infezione è stata riconosciuta dagli operatori come potenzialmente letale con una ingravescenza, ma nonostante le insistenze ancora una volta il clochard ha rifiutato l'ospedalizzazione.Ma gli operatori hanno anche constatato la piena capacità di intendere e di volere dell'uomo, pertanto è stato impossibile anche il ricovero forzato con il trattamento sanitario obbligatorio. Sempre più preoccupati e in situazioni di grave disagio i residenti della zona e dei condomini del palazzo della galleria,che davvero temono il peggio per l'uomo,ancor più di quanto siano ormai stanchi di questa situazione di fatiscenza con cui sono costretti a convivere."Buonasera sindaco. Sicuramente è a conoscenza della situazione di Palazzo Galleria. Al di là dei problemi legati alla cupola che meriterebbe un discorso a parte, nonostante infinite chiamate a forze dell'ordine, esposti in procura dei condomini, segnalazioni a centri di accoglienza, non vi è soluzione alla permanenza dei senzatetto (1 fisso e 2 mobili) tra la galleria e la piazza antistante. Penso che il video e le foto parlano da sole. Il marciapiede e la galleria stessa sono il gabinetto a cielo aperto di queste persone. Purtroppo non le posso mandare la puzza di feci e urina che si sentono appena si apre il portone, in tutta la galleria e anche nel marciapede su piazza repubblica (orinatoio fino a qualche giorno fa, ora la fa sotto la cupola) via messaggi, ma le consiglio di fare una passeggiata, è in pieno centro tanto. So che ha già rifiutato qualsiasi tipo di aiuto e di assistenza ma ci deve essere pure un punto di incontro tra le scelte non conservative ed autolesionistiche di una persona e la sicurezza, l'igiene del resto dei cittadini che quegli spazi dovrebbero viverli. Le condizioni igieniche sono spaventose e negli ultimi giorni anche le condizioni di salute mi sembrano che stiano precipitando. Penso sia meglio prevenire che trovarsi con un cadavere in pieno centro. Io invierò lo stesso testo anche alle testate locali e non solo, perché l'immobilismo generale è la totale assenza di qualsiasi forma di aiuto da parte di istituzioni e forze dell'ordine sono imbarazzanti. "