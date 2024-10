Corteinfiore a Ognissanti: si realizza il sogno "vista mare" di Michele Matera

"Ben ritrovati": Michele Matera, Michele Corteinfiore per tantissimi, è sempre qui. Da ben 24 anni. Quasi un quarto di secolo di indiscusso successo nella ristorazione al civico 18 di via Ognissanti.Ora realizza il suo sogno: quello di un ristorante vista mare. E ce l'ha fatta. "Non sono leggende ma questa è storia: ci siamo incontrati, ci siamo confrontati e abbiamo unito le forze, Corteinfiore, famiglia Casillo e gruppo Allegra (Ognissanti per intenderci ndr): una sinergia importante, qualità ed esperienza, che serve a migliorarci tutti e a migliorare l'offerta di accoglienza, così da mettere insieme praticamente 3 ristoranti per altrettante situazioni e proposte diverse, 24 camere, con spa e quant'altro". E parecchio ancora ne verrà. Le sorprese non sono finite."Ora io mi occuperò di tutta quella che è la ristorazione e l'accoglienza di Ognissanti. E' un'avventura per noi molto stimolante. Cominciamo di venerdì, start il giorno 1 novembre (data non causale: cosa si festeggia in calenario?) e tornerà anche la musica con il pianobar. La ristorazione non sarà un clone di Corteinfiore ma sposerà una cucina più schietta, più mediterranea".Tranquilli: gli scampi al sale non mancheranno.