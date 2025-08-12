Associazioni
Daniel Douglas Di Pierro, testimonial del 2° Memorial Prof. Mauro Cignarelli
Un Legame tra Generazioni e Passioni
Trani - martedì 12 agosto 2025 7.03 Comunicato Stampa
Daniel Douglas Di Pierro, nuotatore di ultramaratona nativo di Bisceglie (classe '93) orgoglio sportivo del nostro territorio, è stato scelto come testimonial del 2° Memorial Prof. Mauro Cignarelli di Natalonga (2,5Km), che si terrà il 24 agosto a Trani nello splendido scenario della baia senza nome tra Villa Comunale, penisola di Colonna e lungomare C. Colombo. Questo evento non solo celebra la memoria di un grande medico, educatore e innovatore del nuoto, ma si intreccia anche con la storia personale di Daniel e di Lorenc Feleqi: questi direttore responsabile della manifestazione e delegato regionale della FIN.
Il Legame tra Cignarelli e Feleqi: Un Eredità che Vive. Il professor Mauro Cignarelli è stato uno dei pionieri del nuoto in acque libere in Puglia, costituendo a Trani, negli anni '90, un folto gruppo di nuotatori che praticavano questo sport anche durante i mesi invernali. Egli fu capace di trasmettere ai tanti che si avvicinarono la passione per il nuoto in ambienti naturali e sfidanti. Il suo approccio al nuoto non era solo tecnico, ma anche un invito a superare i propri limiti fisici e psicologici, e la sua filosofia si rifletteva nella preparazione mentale degli atleti. Lorenc Feleqi si accostò al nuoto negli anni '90 proprio grazie all'influenza del prof. Cignarelli. Fu lui a trasmettergli non solo le basi del nuoto in acque libere, ma anche l'amore per la disciplina, il coraggio di affrontare le difficoltà e il rispetto per il mare. Feleqi, in un certo senso, rappresenta la continuità del pensiero del prof. Cignarelli.
Daniel e il Prof. Cignarelli: Un Legame Simbolico. Pur non avendo avuto il privilegio di conoscere personalmente il prof., Daniel Douglas Di Pierro porta con sé l'eredità della sua scuola, della sua passione e della sua visione del nuoto. La scelta di essere testimonial del Memorial è un riconoscimento al legame tra la tradizione e l'innovazione nel mondo del nuoto in acque libere.
Come allievo di Lorenc Feleqi, Daniel ha continuato a percorrere la strada tracciata dal prof. Cignarelli, incarnando quell'amore per il mare e per il nuoto come strumento di sfida personale, mettendo al centro la preparazione fisica, e quella mentale.
Il Memorial: Un Tributo a una Visione del Nuoto che Non Ha Tempo. Il Memorial di Natalonga del 24 agosto non è solo una competizione sportiva, ma anche un'occasione per ricordare un'epoca che ha cambiato il volto del nuoto in Puglia. E' il palcoscenico perfetto per celebrare una tradizione che continua a vivere attraverso gli atleti come Daniel, che si allenano e si sfidano seguendo la filosofia di chi, come Cignarelli, ha insegnato che il nuoto non è solo una disciplina sportiva, ma una vera e propria ragion di vita, perchè come nel mare, anche nella vita è la perseveranza a fare la differenza.
Abbiamo avuto l'opportunità di parlare con Daniel Douglas Di Pierro, per scoprire di più sul suo approccio alla nuotata in acque libere e sulla sua carriera di ultramaratoneta.
Daniel Douglas Di Pierro è l'esempio di come passione, sacrificio e determinazione possano portare a traguardi straordinari. Il suo viaggio nell'ultramaratona in acqua è una testimonianza di forza mentale e fisica, ma anche di amore per la propria terra e per la bellezza del mare. Per i giovani atleti che vogliono intraprendere questo cammino, Daniel è una figura di riferimento, un modello di perseveranza e passione.
- Quale delle tue imprese di ultramaratona ti ha lasciato l'impressione più profonda?
- Durante le molte ore in mare aperto, quali pensieri ti aiutano a superare paure, fatica e noia?
- Quali obiettivi vuoi raggiungere nello sperimentare o ti senti già appagato?
- I tuoi prossimi programmi?
