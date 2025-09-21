Associazioni
Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani
L'appuntamento è per stasera 21 settembre in Villa Comunale con un pomeriggio gratuito ricco di laboratori sportivi, creativi e benessere.
Trani - domenica 21 settembre 2025
L'estate si chiude in bellezza con Città dell'Infanzia! Il 21 settembre, dalle 16 alle 20, la Villa Comunale di Trani si riempirà di vita, colori e sorrisi. Con il patrocinio del Comune di Trani e OPES Comitato Provinciale BARI, un pomeriggio dedicato a tutte le famiglie per esplorare il meraviglioso mondo dello sport e della creatività. Sarà un'immersione completa in judo, lotta, ginnastica artistica, pattinaggio, basket, danza ma anche stimolazione sensoriale con attività di cake design, make-up, arte... e benessere con la consulenza pedagogica. L'occasione perfetta per condividere emozioni e creare legami in un'atmosfera dai mille colori. GoodBye E-State con noi...in emozioni NON SOLO sportive, per celebrare la vita, i ricordi e le esperienze Alcuni lab sono a numero chiuso. Ci sarà una postazione aperta dalle ore 15,30 per prenotazioni in ordine di arrivo. L'evento è gratuito. Programma e mappa evento su https://cittadellinfanzia.it/programma.php .