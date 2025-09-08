Donne carcere
Donne carcere
Eventi e cultura

"Una vita senza sbarre": il libro di Giannicola Sinisi a Trani

Carceri, la speranza è fuori: dalla denuncia di un sistema inumano ad un modello riabilitativo

Trani - lunedì 8 settembre 2025 8.08 Comunicato Stampa
La presentazione del libro "Una Vita senza sbarre" del magistrato Dott. Giannicola Sinisi, che si terrà venerdì 12 settembre alle ore 18:30 presso lo Sporting Club di Trani, riaccende i riflettori su una delle più gravi emergenze del Paese. La condizione delle carceri italiane è stata definita "inumana" persino da una Corte olandese, che citando sovraffollamento, suicidi e inadeguatezza delle strutture, ha recentemente bloccato un'estradizione verso l'Italia. A confermarlo è anche il report 2024 del Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

Sull'argomento interverrà la Dott.ssa Giuseppina Paracampo, Presidente dell'UGCI di Trani, che denuncia l'inerzia del Ministero della Giustizia di fronte a un'emergenza fatta di celle sovraffollate, condizioni igieniche pessime e suicidi causati dalla disperazione. Il quadro italiano è desolante se confrontato con modelli virtuosi come quello svizzero o norvegese, dove studio, lavoro e assistenza riabilitativa sono la norma. Secondo la Paracampo, la soluzione non può più essere rimandata perchè serve un piano di edilizia carceraria e un sistema basato su collaborazioni con scuole e imprese.

Nel corso della presentazione di parlerà di un esempio concreto di come la speranza possa esistere "fuori dal carcere" arriva però da Andria. La Comunità San Vittore, nata da un progetto di Don Riccardo Agresti, che sarà presente alla serata, e dello stesso magistrato Giannicola Sinisi, dimostra che la riabilitazione è possibile. In una vecchia masseria concessa dalla Diocesi, i detenuti lavorano, coltivano la terra e creano prodotti alimentari artigianali, trovando una nuova vita e un futuro che in carcere sarebbe negato.
Carceri, la speranza è fuori
Carceri, la speranza è fuori
  • Trani Estate 2025
Altri contenuti a tema
La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani Il giovane talento romano ha conquistato il pubblico tranese nel concerto di sabato sera nel bel palazzo storico
Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival" di Trani Associazioni Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival" di Trani Fino al 07 settembre al Monastero l’evento “Rosati in terra di Rosati”
"La nostra ultima estate", l'ultimo ciak a Trani Attualità "La nostra ultima estate", l'ultimo ciak a Trani Terminate le riprese dello short film dei registi de Candia e Chieco, un racconto di amori e amicizie ambientato in Puglia
A Trani sport, inclusione e festa domani con il memorial Boccianti Carone Vita di città A Trani sport, inclusione e festa domani con il memorial Boccianti Carone Nella splendida cornice della Baia di Colonna le gare di nuoto e la festa aperta a tutti
La cultura unisce Trani, grazie al "Trilogy Tour" Associazioni La cultura unisce Trani, grazie al "Trilogy Tour" Grande partecipazione per la prima tappa con lo scrittore Antonio Masullo. Una serata di riflessione tra storia, memoria e impegno civile
"Notte delle Lanterne", a Trani l'eccellenza pugliese Associazioni "Notte delle Lanterne", a Trani l'eccellenza pugliese Al Monastero di Colonna tre giorni dedicati a vini, prodotti a km 0 e cultura
Sapori di Puglia in festa a Trani Sapori di Puglia in festa a Trani Dal 5 al 7/9 al Monastero con 100 chef, 100 rosati e prodotti d'eccellenza
Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi" Musica e natura a Palazzo Discanno, arriva il concerto "Riflessi" La Fondazione Ciccolini presenta l'evento con la giovane artista Carlotta Ciampa
L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo
8 settembre 2025 L'Azione Cattolica diocesana riparte con il nuovo anno associativo
La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
8 settembre 2025 La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
8 settembre 2025 Assistenza specialistica a Trani: 80 esclusi, ma ci sono i fondi
Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità "
7 settembre 2025 Rosa Uva: “L’inclusione non è negoziabile, a Trani no alle graduatorie della disabilità"
Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
7 settembre 2025 Esordio perfetto per la Soccer Trani: 4-0 alla Virtus Andria
4
In piazza Re Manfredi fino al 31 dicembre non si potrà più parcheggiare
7 settembre 2025 In piazza Re Manfredi fino al 31 dicembre non si potrà più parcheggiare
Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio
7 settembre 2025 Trani, fondi insufficienti per l'assistenza scolastica: 80 alunni a rischio
Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival " di Trani
7 settembre 2025 Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival" di Trani
FS, la flotta dei treni regionali si rinnova
7 settembre 2025 FS, la flotta dei treni regionali si rinnova
Malattia renale cronica e perdita muscolare
7 settembre 2025 Malattia renale cronica e perdita muscolare
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.