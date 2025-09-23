Astor Piazzolla
Astor Piazzolla
Eventi e cultura

"Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani

In scena domani al Beltrani. lo spettacolo-racconto di Cosimo Damiano Damato

Trani - martedì 23 settembre 2025
L'eco del grande successo dell'International Trani Tango è ancora viva in città, alimentata dalla suggestiva mostra fotografica su Astor Piazzolla in Via Zanardelli. Proprio su questa scia emotiva si inserisce un nuovo, imperdibile appuntamento: "Ultimo Tango a Buenos Aires", un appassionante spin-off del festival firmato dal regista e storyteller Cosimo Damiano Damato. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 nella splendida cornice della corte Davide Santorsola di Palazzo Beltrani.

L'evento, realizzato in collaborazione con Puglia Culture nell'ambito delle attività culturali del Comune di Trani, mescola musica, letteratura e mito. La biografia, reale e immaginaria, del genio del Nuevo Tango, Astor Piazzolla, prenderà vita in un dialogo visionario con il Diavolo, muovendosi sul filo della leggenda e della memoria, con una possibile beffa letteraria di Luis Borges a fare da cornice.

Ad accompagnare la narrazione, scritta e interpretata da Damato, saranno le potenti emozioni della musica dal vivo del progetto Tanguedia Proyecto, formato da due interpreti pugliesi di fama mondiale: il contrabbassista Giuseppe Bassi e il fisarmonicista Vince Abbracciante. Le loro note faranno rivivere composizioni immortali come Adiós Nonino, Libertango, Oblivion e Romance del Diablo, diventando una colonna sonora pulsante che amplificherà la potenza evocativa del racconto.

"Ci entusiasma poter diffondere la magia che il tango sa creare sotto le sue tante sfaccettature", sostiene Giuseppe Ragno di InMovimento, organizzatore del festival. "Oltre alla dimensione più pura del ballo, è interessante scoprire quanto il fascino della cultura argentina passi anche attraverso la prosa e il racconto vivo". Lo spettacolo, infatti, è il secondo capitolo della "Trilogia Argentina" di Damato, che intreccia la figura di Piazzolla a quelle di altri miti come Carlos Gardel e Luis Borges. Come recita un proverbio argentino, "Nada te puede quitar lo bailado" - nulla può toglierti ciò che hai ballato. E questo spettacolo dimostra che nulla può togliere il tango da Buenos Aires, né l'anima a Piazzolla. Cosimo Damiano Damato, artista poliedrico già autore di opere pluripremiate con collaborazioni illustri come Alda Merini, Vasco Rossi e Dario Fo, torna in scena con un'opera che è insieme rito teatrale, omaggio musicale e profonda riflessione sull'anima del tango come arte eterna e inviolabile.

INFO BIGLIETTI I biglietti sono acquistabili presso il botteghino di Palazzo Beltrani (Via Beltrani), aperto dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 21:00. Poltronissime: €15 - Posti a sedere: €10
È possibile acquistare i biglietti anche online sul circuito VivaTicket o utilizzare la Carta del Docente. Per informazioni: Tel. 0883 500044 | WhatsApp 392 3892767.
"Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani
"Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani © credits
  • Palazzo Beltrani
  • Trani Estate 2025
Altri contenuti a tema
Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo Marcello Mastroianni e Virna Lisi: due miti del cinema rivissuti grazie a Fabrizio Corallo Grande successo per la due giorni con il regista tranese ed il talk con l'Assessora alla Cultura Lucia De Mari e l'esperto Lorenzo Procacci Leone
Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani Associazioni Città dell'Infanzia saluta l'estate con una grande festa a Trani L'appuntamento è per stasera 21 settembre in Villa Comunale con un pomeriggio gratuito ricco di laboratori sportivi, creativi e benessere.
"Laila", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani "Laila", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani Domenica 21 settembre, presso lo Sporting Club, la presentazione del toccante romanzo d'esordio dell'autrice
1 Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi Il cinema di Fabrizio Corallo a Trani: omaggio a Mastroianni e Virna Lisi Due serate evento a Palazzo Beltrani: stasera il docufilm premiato con il Nastro d'Argento e domani il ritratto dell'indimenticabile attrice.
Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini" Alfonso Soldano e i "Suoni del Sud", un trionfo a Trani per la "Fondazione Ciccolini" Dalla leggerezza di Schubert alla potenza drammatica di Bortkiewicz, una serata di grandi emozioni musicali
Bortkiewicz, una prima europea a Trani Bortkiewicz, una prima europea a Trani Martedì 16 settembre a Palazzo Beltrani, il pianista Alfonso Soldano esegue la sua inedita versione per due mani del Concerto n.2.
"Notte delle Lanterne": stasera ultimo appuntamento a Trani "Notte delle Lanterne": stasera ultimo appuntamento a Trani Al Monastero di Colonna la festa dei sapori pugliesi, tra degustazioni, musica, inclusione e il magico lancio delle lanterne
Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani Vita da naufrago: una memorabile prima europea a Trani Sergei Bortkiewicz risorge a Palazzo delle Arti Beltrani
Ultim'ora. Incidente grave alla stazione di Trani
23 settembre 2025 Ultim'ora. Incidente grave alla stazione di Trani
Nomina scrutatori a Trani, Corraro (Etica&Politica): "Si eviti lo scempio vergognoso "
23 settembre 2025 Nomina scrutatori a Trani, Corraro (Etica&Politica):"Si eviti lo scempio vergognoso"
Trani in dialogo su "Il Giubileo tra storia, fede e speranza "
23 settembre 2025 Trani in dialogo su "Il Giubileo tra storia, fede e speranza"
Dialoghi di Trani, gli appuntamenti del 23 settembre
23 settembre 2025 Dialoghi di Trani, gli appuntamenti del 23 settembre
Polizia della Bat: cerimonia a Barletta per 138 patenti di servizio, c'è anche Trani
23 settembre 2025 Polizia della Bat: cerimonia a Barletta per 138 patenti di servizio, c'è anche Trani
Giornate del Patrimonio, la Fondazione SECA apre le porte della Sinagoga Scola Grande di Trani
23 settembre 2025 Giornate del Patrimonio, la Fondazione SECA apre le porte della Sinagoga Scola Grande di Trani
A Trani il volto civile di Pasolini tra biografia, poesia e impegno politico
22 settembre 2025 A Trani il volto civile di Pasolini tra biografia, poesia e impegno politico
Emergenza topi in via Vecchi: «Invasi nelle case, il Comune intervenga subito»
22 settembre 2025 Emergenza topi in via Vecchi: «Invasi nelle case, il Comune intervenga subito»
Casa di riposo, Trani in attesa di risposte: convocata conferenza pubblica
22 settembre 2025 Casa di riposo, Trani in attesa di risposte: convocata conferenza pubblica
Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro
22 settembre 2025 Furgone perde il controllo e impatta sul guard rail allo svincolo di Trani centro
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.