"Ultimo Tango a Buenos Aires" a Trani

L'eco del grande successo dell'International Trani Tango è ancora viva in città, alimentata dalla suggestiva mostra fotografica su Astor Piazzolla in Via Zanardelli. Proprio su questa scia emotiva si inserisce un nuovo, imperdibile appuntamento: "Ultimo Tango a Buenos Aires", un appassionante spin-off del festival firmato dal regista e storyteller Cosimo Damiano Damato. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 24 settembre alle ore 21:00 nella splendida cornice della corte Davide Santorsola di Palazzo Beltrani.L'evento, realizzato in collaborazione con Puglia Culture nell'ambito delle attività culturali del Comune di Trani, mescola musica, letteratura e mito. La biografia, reale e immaginaria, del genio del Nuevo Tango, Astor Piazzolla, prenderà vita in un dialogo visionario con il Diavolo, muovendosi sul filo della leggenda e della memoria, con una possibile beffa letteraria di Luis Borges a fare da cornice.Ad accompagnare la narrazione, scritta e interpretata da Damato, saranno le potenti emozioni della musica dal vivo del progetto Tanguedia Proyecto, formato da due interpreti pugliesi di fama mondiale: il contrabbassista Giuseppe Bassi e il fisarmonicista Vince Abbracciante. Le loro note faranno rivivere composizioni immortali come Adiós Nonino, Libertango, Oblivion e Romance del Diablo, diventando una colonna sonora pulsante che amplificherà la potenza evocativa del racconto."Ci entusiasma poter diffondere la magia che il tango sa creare sotto le sue tante sfaccettature", sostiene Giuseppe Ragno di InMovimento, organizzatore del festival. "Oltre alla dimensione più pura del ballo, è interessante scoprire quanto il fascino della cultura argentina passi anche attraverso la prosa e il racconto vivo". Lo spettacolo, infatti, è il secondo capitolo della "Trilogia Argentina" di Damato, che intreccia la figura di Piazzolla a quelle di altri miti come Carlos Gardel e Luis Borges. Come recita un proverbio argentino, "Nada te puede quitar lo bailado" - nulla può toglierti ciò che hai ballato. E questo spettacolo dimostra che nulla può togliere il tango da Buenos Aires, né l'anima a Piazzolla. Cosimo Damiano Damato, artista poliedrico già autore di opere pluripremiate con collaborazioni illustri come Alda Merini, Vasco Rossi e Dario Fo, torna in scena con un'opera che è insieme rito teatrale, omaggio musicale e profonda riflessione sull'anima del tango come arte eterna e inviolabile.INFO BIGLIETTI I biglietti sono acquistabili presso il botteghino di Palazzo Beltrani (Via Beltrani), aperto dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 21:00. Poltronissime: €15 - Posti a sedere: €10È possibile acquistare i biglietti anche online sul circuito VivaTicket o utilizzare la Carta del Docente. Per informazioni: Tel. 0883 500044 | WhatsApp 392 3892767.