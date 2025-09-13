"Notte delle Lanterne": stasera ultimo appuntamento a Trani

Questa sera, sabato 13 settembre, il Monastero di Colonna a Trani si illumina per la quinta edizione della "Notte delle Lanterne", un evento che celebra le eccellenze enogastronomiche pugliesi in una magica atmosfera di fine estate. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale Forme con il sostegno del Comune, unisce il buon cibo, il vino pregiato e un forte messaggio di comunità.Il cuore della serata sarà il percorso sensoriale tra i sapori autentici del territorio. I visitatori potranno godere di cinque degustazioni con le migliori etichette di cantine pugliesi e lucane, accompagnate da piatti iconici come gli spaghetti all'assassina e il caciocavallo impiccato, il tutto a km 0. La colonna sonora sarà affidata alla musica dal vivo di DJones e i Gatti di Via Bramante.Ma la Notte delle Lanterne è più di un semplice evento enogastronomico. «Crediamo nel valore di una rete che unisca istituzioni, aziende e cittadini nella valorizzazione della nostra regione», spiega Elena Brulli, presidente dell'Associazione Forme. Un principio che si traduce in gesti concreti, come il coinvolgimento dei ragazzi del progetto Trani Autism Friendly in laboratori e attività di accoglienza, rendendo la festa un modello di inclusione per tutti. Il programma prende il via alle 19:30 con l'apertura degli stand. La serata culminerà con le premiazioni per le migliori eccellenze presenti e, infine, con il momento più atteso: il lancio suggestivo delle lanterne, un simbolo di speranza e rinascita che illuminerà il cielo di Trani.