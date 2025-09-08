Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
La voce di Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani

Il giovane talento romano ha conquistato il pubblico tranese nel concerto di sabato sera nel bel palazzo storico

Trani - lunedì 8 settembre 2025
Carlotta Ciampa è una giovane cantautrice romana, il suo indiscutibile talento è approdato, nella serata di sabato, a Trani, con un concerto che ha visto protagonisti suoi brani – anche inediti – in italiano, inglese e francese, ma anche cover di artisti come Lucio Dalla, Pino Daniele e Alicia Keys. Il concerto, dal titolo "Riflessi", si inserisce nella stagione concertistica 2025 "Armonie Naturali" della Fondazione "Aldo Ciccolini – ETS", che vede come fil rouge in tutti i suoi concerti proprio le vibrazioni naturali, declinate in ogni modo possibile, come per esempio nell'elemento dell'acqua.

Il concerto di Carlotta Ciampa ha preso in considerazione i riflessi, non solo intesi come fenomeno fisico ma soprattutto introspettivo; il filo conduttore del concerto è stato l'amore, in ogni sua sfaccettatura. Nel brano "Se non saprò dirtelo", Carlotta parla di un amore tenero e disinteressato, dove l'amore per l'altra persona è a tutto tondo, significa esserci sempre per l'altro. "You're here" riflette, invece, sull'amore a distanza, mentre "Ogni singolo giorno di noi", scritto durante il periodo covid, ripercorre ogni giorno di una intensa storia d'amore che è ormai finita. Infine, "How do you define it" scritto dalla cantautrice in sole due ore, parla di un colpo di fulmine.

La voce cristallina di Carlotta Ciampa, le sue mani che volavano sul pianoforte, la bellezza del luogo, hanno contribuito a creare un'atmosfera gradevole e sognante, immergendo il pubblico nella riflessione della cantautrice, viaggiando con lei nei meandri dell'amore passionale, di quello tenero, dell'amore non più corrisposto. Non è stato solo un concerto, ma un'esperienza simbiotica tra pubblico e musicista.
Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani
Carlotta Ciampa a Palazzo “Discanno” a Trani © Adriana Fabrizio
Social Video2 minutiCarlotta Ciampa in concerto a TraniAdriana Fabrizio
  • Trani Estate 2025
