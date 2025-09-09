Bicicletta
Mobilità, a Trani una settimana di eventi sostenibili

Sabato 13 settembre evento FIAB in Piazza Plebiscito: pedalate, corsi per bambini e un forum sul trasporto pubblico

Trani - martedì 9 settembre 2025 6.41 Comunicato Stampa
Trani si conferma, per il secondo anno consecutivo, tra le poche realtà italiane protagoniste della Settimana Europea della Mobilità (SEM), l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema della mobilità sostenibile.

Il programma, patrocinato dal Comune di Trani e organizzato da FIAB Trani, prevede incontri ed eventi dedicati a grandi e piccoli, con l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta, la mobilità attiva e il trasporto pubblico come strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita nelle città.

Gli appuntamenti principali:
  • Sabato 13 settembre – "Impariamo a pedalare" (ore 16:00 – 19:00, Piazza Plebiscito) Corso di avviamento all'uso della bicicletta per ragazzi dai 5 ai 14 anni, a cura del coach Alessandro Botta, vicepresidente FIAB Trani Mò Pedala. Un'occasione per restituire alle persone uno spazio quotidianamente destinato alle auto.
  • Domenica 14 settembre – "Giornata delle Bici" (ore 9:30, Piazza Plebiscito) Pedalata aperta a piccoli e adulti con lo staff FIAB Trani. L'evento è gratuito, con iscrizione obbligatoria. Link per iscriversi.
  • Mercoledì 17 settembre – Forum "Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile" (ore 18:00, Biblioteca Bovio) Dibattito pubblico con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e operatori del settore:
◦ avv. Cecilia Di Lernia, Assessora alla Polizia Locale Città di Trani
◦ avv. Paola Valente, Assessora allo Sport Città di Trani
◦ dott.ssa Debora Ciliento, Assessora ai Trasporti Regione Puglia
◦ dott. Matteo Pertosa, Ceo e Fondatore di Vaimoo
◦ ing. Nicola Capogna, Ceo Pin Bike
◦ avv. Vitantonio Dipace, Presidente Amet
◦ dott. Francesco Tandoi, Presidente STP Trani
◦ dott.ssa Monica Fontanive, Consigliera nazionale FIAB
◦ ing. Francesco Venezia, Coordinatore FIAB Puglia Basilicata
  • Venerdi 19 settembre - Bike Work Day
◦ Nella dodicesima edizione del Bike Work Day, FIAB vuole puntare sul coinvolgimento delle figure di Mobility Manager aziendali per avviare nuove collaborazioni e avvicinare sempre più soggetti al mondo della certificazione "Azienda Bike Friendly" e di CIAB, il nostro Club delle Imprese Amiche della Bicicletta.

Un impegno che guarda al futuro. Il tema scelto per l'edizione 2025 è "Trasporto pubblico e mobilità sostenibile", con l'obiettivo di riflettere sulle sfide e sulle opportunità per costruire una Trani più vivibile e attenta all'ambiente. FIAB Trani, insieme alle istituzioni e alle associazioni locali, intende fare della Settimana Europea della Mobilità un laboratorio di buone pratiche da cui partire per sviluppare azioni concrete e durature in favore di una mobilità più sicura, inclusiva e sostenibile.
Info e Contatti : aps fiabtrani@gmail.com 
