Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival" di Trani

Il suggestivo scenario dell'antico Monastero di Santa Maria di Colonna è il teatro della 27esima edizione de "Buona Puglia Food Festival" unito a "Rosati in terra di Rosati" due eventi paralleli atti a celebrare e pubblicizzare l'eccellenza delle produzioni locali tra, ovviamente, vini rosati, prodotti culinari tipici e rielaborati, l'immancabile degustazione di olio pugliese e via dicendo. L'vento, organizzato dall'Associazione Buona Puglia – Gusto da visitare in collaborazione con Città del Gusto Gambero Rosso Lecce e con il patrocinio della Regione Puglia, farà tappa a Trani per la 3 giorni che va dal 5 al 7 settembre 2025, seconda tappa della manifestazione.Per descrivere le serate in poche parole si potrebbe usare l'espressione: "viaggio sensoriale nella Puglia attraverso quei sapori e odori tipici del prodotto pugliese". In degustazione ci saranno 100 vini rosati, e negli spazi dedicati al food, vedremo all'opera 100 tra chef e cuochi, in arrivo da diverse regioni italiane, che prepareranno ogni sera ricette della tradizione, piatti gourmet e prelibatezze. Protagonisti i prodotti DOP, IGP e PAT del "tacco d'Italia". «Un modo fondamentale per rendere omaggio e pubblicizzare prodotti unici della tradizione regionale, lo scenario del Monastero impreziosisce tutto», così l'Assessoresull'evento.Tra gli chef presenti nella tre giorni anche il celebre cuoco-contadino Peppe Zullo, che ai nostri microfoni esalta l'evento definitolo: "Un ottimo sportello per far conoscere la Puglia e la sua eccezionale produzione vinicola", spiegandoci oltretutto la stretta connessione tra i prodotti della terra e le prelibate bevande, senza nascondere il suo amore per il celeberrimo vino Nero di Troia. Tra gli altri chef si segnala la presenza diSarà possibile partecipare anche a varie Masterclass. Nella prima serata del 5 settembre si è tenuta quella sui vini ad opera di Carmine Galasso, miglior sommelier di Puglia per l'anno 2023.A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva è la colonna sonora della serata, affidata alla, che con le sue note ha reso netta e chiara a tutti l'importanza della connessione tra vino e musica con sottofondi rilassanti, allegri e distensivi.Info e Biglietti, per partecipare alle rimanti serate, 6 e 7 settembre, basterà visitare il sito www.buonapuglia.it, oppure scrivere una mail a info@buonapuglia.it, telefonare al numero 080.3204897 o inviare un messaggio WhatsApp al 375.5550423. https://rosati2025buonapuglia.eventbrite.it è il link per acquistare i ticket.