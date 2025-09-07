Associazioni
Una Puglia tutta da gustare al "Buona Puglia Food Festival" di Trani
Fino al 07 settembre al Monastero l’evento “Rosati in terra di Rosati”
Trani - domenica 7 settembre 2025
Il suggestivo scenario dell'antico Monastero di Santa Maria di Colonna è il teatro della 27esima edizione de "Buona Puglia Food Festival" unito a "Rosati in terra di Rosati" due eventi paralleli atti a celebrare e pubblicizzare l'eccellenza delle produzioni locali tra, ovviamente, vini rosati, prodotti culinari tipici e rielaborati, l'immancabile degustazione di olio pugliese e via dicendo. L'vento, organizzato dall'Associazione Buona Puglia – Gusto da visitare in collaborazione con Città del Gusto Gambero Rosso Lecce e con il patrocinio della Regione Puglia, farà tappa a Trani per la 3 giorni che va dal 5 al 7 settembre 2025, seconda tappa della manifestazione.
Per descrivere le serate in poche parole si potrebbe usare l'espressione: "viaggio sensoriale nella Puglia attraverso quei sapori e odori tipici del prodotto pugliese". In degustazione ci saranno 100 vini rosati, e negli spazi dedicati al food, vedremo all'opera 100 tra chef e cuochi, in arrivo da diverse regioni italiane, che prepareranno ogni sera ricette della tradizione, piatti gourmet e prelibatezze. Protagonisti i prodotti DOP, IGP e PAT del "tacco d'Italia". «Un modo fondamentale per rendere omaggio e pubblicizzare prodotti unici della tradizione regionale, lo scenario del Monastero impreziosisce tutto», così l'Assessore Lucia De Mari sull'evento.
Tra gli chef presenti nella tre giorni anche il celebre cuoco-contadino Peppe Zullo, che ai nostri microfoni esalta l'evento definitolo: "Un ottimo sportello per far conoscere la Puglia e la sua eccezionale produzione vinicola", spiegandoci oltretutto la stretta connessione tra i prodotti della terra e le prelibate bevande, senza nascondere il suo amore per il celeberrimo vino Nero di Troia. Tra gli altri chef si segnala la presenza di Dino Perrone, Francesco Leone, Gigi Rana, Mario Santamaria, Giovanni Cifarelli, Savino Pedico, Davide di Chio, Francesco Esposito, Nicola Stella, Antonio Guerriero, Simone Palazzo, Celso Laforgia, Antonio De Rosa, Antonio Pellegrino, Giuseppe Scarlato, Mirko Esposito, Gabriele Piscitelli, Salvatore Riontino, Michele Sparapano, Davide Torchetti e Daniel Garofoli, Sarà possibile partecipare anche a varie Masterclass. Nella prima serata del 5 settembre si è tenuta quella sui vini ad opera di Carmine Galasso, miglior sommelier di Puglia per l'anno 2023.
A rendere l'atmosfera ancora più suggestiva è la colonna sonora della serata, affidata alla Mino Lacirignola Jazz Band, che con le sue note ha reso netta e chiara a tutti l'importanza della connessione tra vino e musica con sottofondi rilassanti, allegri e distensivi.
Info e Biglietti, per partecipare alle rimanti serate, 6 e 7 settembre, basterà visitare il sito www.buonapuglia.it, oppure scrivere una mail a info@buonapuglia.it, telefonare al numero 080.3204897 o inviare un messaggio WhatsApp al 375.5550423. https://rosati2025buonapuglia.eventbrite.it è il link per acquistare i ticket.
