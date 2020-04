Domenica in quarantena, la polizia sorveglia la città dall'alto

Quella di questo 2020 è sicuramente una domenica delle Palme insolita. Nessuno scambio di rami di ulivo per le strade, nessun pranzo con i parenti e soprattutto nessuna gita fuori porta, o almeno così dovrebbe essere. Eppure non mancano coloro che, in barba alla quarantena, hanno deciso di non rispettare le regole e di trascorrere la domenica fuori casa. Questi furbetti, tuttavia, dovranno ben guardarsi "dal cielo".Sembra che in città qualcuno abbia deciso di pranzare in campagna e persino in riva al mare. La polizia ha deciso così di aumentare i controlli e di scovare chi non rispetta le regole con l'aiuto di un elicottero. Da diverse ore, infatti, un elicottero sta sorvolando sulla città per fotografare dall'alto i volti dei furbetti ma anche le targhe delle automobili. L'invito da parte delle autorità è, ancora una volta, quello di restare a casa, evitare gli assembramenti e non muoversi se non per necessità.