E' tornata al suo posto l'altalena vandalizzata in villa comunale

E' stata ripristinata l'altalena per diversamente abili del parco giochi della villa comunale, che l'altra notte era stata oggetto di un odioso atto vandalico: divelta e gettata sugli scogli sottostanti, con un gesto di enorme inciviltà che ancora una volta si è registrato nell'orario di chiusura del giardino comunale. Quella giostrina era stata donata nel 2015 grazie all'intervento dell'aps "Città dell'infanzia" e ad alcuni cittadini, ma è bastato un gruppo di vandali a distruggere ogni buona intenzione.Una denuncia contro ignoti per danneggiamento è stata effettuata da parte del Comune, anche se l'auspicio è che quell'area verde del giardino sul mare in pieno centro storico venga sorvegliata da telecamere o vigilanza nelle ore di chiusura, ma non soltanto.