Evade dal carcere di Foggia, coratino arrestato a Trani

È durata pochissimi giorni la fuga di Domenico Patruno dal carcere di Foggia. Patruno era nell'elenco dei detenuti che sono riusciti ad evadere dal penitenziario foggiano a seguito della rivolta scatenatasi al suo interno.Era ristretto nel carcere di Foggia essendo coinvolto nell'omicidio di Piazza Abbazia, in cui perse la vita il giovane di origini albanesi Victorian Pikaku.Nella tarda serata di ieri Patruno sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale a Trani, in zona Pozzopiano. Nell'incidente avrebbe riportato dei traumi ma avrebbe comunque tentato di far perdere le sue tracce.I poliziotti, però, sono riusciti a rintracciarlo. Era ferito ed è stato condotto nel reparto di ortopedia del Policlinico di Bari dove ora è in stato di arresto e piantonato.Patruno, stando a quanto si apprende, non era solo. Le forze dell'ordine sono sulle tracce della persona che lo accompagnava.Sono 16 i detenuti evasi e ancora irreperibili.