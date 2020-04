Fuga nella notte a bordo di un'auto rubata, ricercati in due

Nella nottata del 26 aprile, verso le ore 1:40, un equipaggio delle Volanti scorgeva, in questa via Valdemaro Vecchi, un'autovettura provenire nel senso contrario a quello di marcia e a velocità sostenuta.L'auto, una Renault Megane di colore scuro (poi risultata essere di proprietà di un sacerdote), con a bordo due individui proseguiva spedita benchè si fosse avveduta della presenza di una Volante della Polizia e, nonostante gli venisse intimato l'Alt, il conducente del predetto mezzo continuava la sua folle corsa.Prontamente venivano inseguiti dagli Agenti e giunti in via Manualdo da Trani, i malviventi abbandonavano l'auto e si davano alla fuga a piedi nei vicoli facendo perdere le loro tracce.La Renault Megane veniva restituita al legittimo proprietario, ma durante il controllo avvenuto a bordo della stessa veniva rinvenuta al suo interno una bicicletta di colore nero, in buone condizioni, marca Bianchi di cui si ricerca il proprietario.Coloro che, nella notte di domenica, hanno subito il furto di una bici con le citate caratteristiche sono pregati di recarsi presso l'Ufficio Controllo del Territorio (UCT) del Commissariato di Polizia.