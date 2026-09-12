Grande successo per l’undicesima edizione del “Premio letterario Fondazione Megamark”

Un grande successo e una numerosa partecipazione per, un'iniziativa della Fondazione Megamark ETS, in collaborazione con l'associazione culturale La Maria del porto, organizzatrice de "I Dialoghi di Trani" e con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura della Regione Puglia, del PACT (Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia) e della Città di Trani.A vincere il primo premio, tra i, è stato il siciliano Gianni Denaro, con il romanzo, un libro che racconta la storia di una piccola famiglia di provincia, raccontata attraverso le sue foto e i loro vestiti.Al vincitore, decretato- la nuova giuria popolare dell'undicesima edizione, composta da 40 lettori individuali provenienti da diverse regioni italiane e da cinque gruppi di lettura che hanno coinvolto- è stato assegnato il premio di 5.000 euro messo a disposizione dalla Fondazione Megamark.Tra gli ospiti di questa edizione,, che hanno arricchito la serata con interventi e spunti di riflessione ed hanno accompagnato gli autori finalisti e la menzione speciale nella presentazione dei loro romanzi.«Noi aiutiamo i giovani, per natura, per cultura personale e quando i giovani esprimono quella parte buona dell'umanità, noi li premiamo, perché l'umanità ha bisogno di una parte buona perché la cattiveria non la vogliamo più. Vogliamo bravi ragazzi, brave persone che allietano la vita e ci fanno sperare in un futuro migliore», afferma il