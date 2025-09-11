Premio Fondazione Megamark
 “Premio Fondazione Megamark", domani a Trani la premiazione del vincitore

Record di partecipazione con ben 116 opere prime

Trani - giovedì 11 settembre 2025 16.35 Comunicato Stampa
Domani, 12 settembre, nella sede della Fondazione Megamark di Trani, a partire dalle ore 19,30 si terrà la premiazione del vincitore della decima edizione del "Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi", il concorso rivolto agli autori esordienti nel campo della narrativa. Alla conduzione dell'evento, inserito nell'ambito delle manifestazioni della XXIV edizione de 'I Dialoghi di Trani', Gabriele Corsi, showman e conduttore televisivo e radiofonico.

Il premio, che da quest'anno gode anche dei patrocini dell'assessorato alla Cultura della Regione Puglia, del PACT (Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia) e della Città di Trani, ha raggiunto un record di partecipazioni dalla sua nascita. Sono state 116 le opere prime, proposte da 73 case editrici di tutta Italia, lette e valutate dalla giuria degli esperti, presieduta quest'anno da Cristian Mannu, scrittore e vincitore della prima edizione del Premio, e composta da altre cinque personalità della cultura e dell'informazione.

I romanzi finalisti, proposti dalle case editrici sono (in ordine alfabetico): "Ballata di Memmo e del Biondo", di Paolo Maccari (Elliot); "Macaco" di Simone Torino (Einaudi); "Patrilineare – Una storia di fantasmi" di Enrico Fink (Lindau); "Poveri a noi" di Elvio Carrieri (Ventanas); "Sconfina, Beatrice!" di Francesca Zammaretti (Agenzia Alcatraz).
