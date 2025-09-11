 “Premio Fondazione Megamark", domani a Trani la premiazione del vincitore

Domani, 12 settembre, nella sede della Fondazione Megamark di Trani,si terrà la premiazione del vincitore della decima edizione delil concorso rivolto agli autori esordienti nel campo della narrativa. Alla conduzione dell'evento, inserito nell'ambito delle manifestazioni della XXIV edizione de 'I Dialoghi di Trani',, showman e conduttore televisivo e radiofonico.Il premio, che da quest'anno gode anche dei, del(Polo Arti Cultura Turismo della Regione Puglia) e dellaha raggiunto un record di partecipazioni dalla sua nascita. Sono statele opere prime, proposte dadi tutta Italia, lette e valutate dalla giuria degli esperti, presieduta quest'anno da, scrittore e vincitore della prima edizione del Premio, e composta da altre cinque personalità della cultura e dell'informazione.I romanzi finalisti, proposti dalle case editrici sono (in ordine alfabetico): "Ballata di Memmo e del Biondo", di Paolo Maccari (Elliot); "Macaco" di Simone Torino (Einaudi); "Patrilineare – Una storia di fantasmi" di Enrico Fink (Lindau); "Poveri a noi" di Elvio Carrieri (Ventanas); "Sconfina, Beatrice!" di Francesca Zammaretti (Agenzia Alcatraz).