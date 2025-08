I libri finalisti del Premio Fondazione Megamark sul porto di Trani

16 foto I libri finalisti Premio Fondazione Megamark sul porto di Trani

Come per ogni edizione i cinque libri finalisti del decimohanno fatto la loro comparsa sul porto di Trani. Le installazioni, riproduzioni in scala della cinquina finalista sono (in ordine alfabetico): "Ballata di Memmo e del Biondo", di Paolo Maccari (Elliot); "Macaco", di Simone Torino (Einaudi); "Patrilineare – Una storia di fantasmi", di Enrico Fink (Lindau); "Poveri a noi" di Elvio Carrieri (Ventanas); "Sconfina, Beatrice!" di Francesca Zammaretti (Agenzia Alcatraz).La cerimonia di premiazione del vincitore si terrà nella sede della Fondazione Megamark, nell'ambito delle manifestazioni della XXIV edizione de 'I Dialoghi di Trani', il prossimo 12 settembre. Fino ad allora i "libroni" attireranno sguardi di curiosi e turisti nel punto più rappresentativo della città.