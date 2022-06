Il questore della Bat sventa un borseggio a Bologna

Era a bordo di un autobus di linea intento a godersi con la famiglia una breve gita a Bologna, quando ha assistito ad un furto di un portafogli.Ad intervenire è stato il Questore della provincia Barletta Andria Trani, il neo Commendatore al merito della Repubblica Italiana, Roberto Pellicone, che ha fermato la donna. E' accaduto ieri, venerdì 3 giugno nella centralissima via Castiglione, vicino ai Giardini Margherita, un'area verde della Città delle due torri.Sul posto transitava una gazzella del "112" dei Carabinieri, a cui veniva consegnata la donna in stato di fermo. Il portafogli veniva quindi restituito alla vittima, incredula di quanto era accaduto, non essendosi accorta di quello che stava accadendo. La donna veniva quindi denunciata per tentato furto aggravato.