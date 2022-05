Inchiesta Antonia Abbatangelo, la famiglia si oppone all'archiviazione

Si è tenuta oggi una nuova udienza nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonia Abbatangelo, la 41enne tranese affetta da covid19 e deceduta all'ospedale di Barletta il 19 novembre scorso. Il legale della vittima si è opposto alla richiesta di archiviazione presentata dal sostituto procuratore.L'ipotesi di reato è cooperazione in omicidio colposo. Nel registro degli indagati ci sono 18 operatori sanitari fra ospedale di Barletta, presidio territoriale di Trani e medico curante della 41enne. Dopo essersi rivolta al Pronto Soccorso di Trani, alla guardia medica e infine al medico curante la donna si recò con un proprio mezzo all'ospedale di Barletta il 13 novembre, qui, conclamata la patologia covid fu sottoposta ai primi interventi e poi intubata fino al 19 novembre, giorno in cui morì.La Procura mira ad accertare anche se siano vere le notizie pubblicate su alcuni social secondo cui la donna avrebbe atteso 11 ore prima di essere accettata al Pronto Soccorso di Barletta.Nell'udienza di oggi, il Giudice per le Indagini Preliminari Chiddo si è riservata di decidere: presenti in aula anche i familiari della vittima.