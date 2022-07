Investimento mortale sui binari, aperta un'inchiesta dalla Procura di Trani

La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta per far luce sulla tragica morte di Gian Battista Zerbino, giardiniere tranese di 49 anni deceduto ieri mattina alla Stazione di Trani per fatale incidente avvenuto alle 8.38. L'uomo si accingeva a scendere dal treno regionale che da Bari era diretto a Foggia ma è rimasto incastrato con la gamba tra le porte in fase di chiusura e il suo corpo è stato trascinato per alcune centinaia di metri prima che il convoglio si fermasse.Sembrerebbe che nessuno degli addetti ai lavori si sia accorto di quanto stesse accadendo prima dell'allarme lanciato dai passeggeri e di gente che si trovava in stazione. Al momento dell'arrivo dei soccorritori per il 49enne non c'era più nulla da fare. Le indagini sono state affidate alla Polizia Ferroviaria.Zerbino risiedeva a Bitetto ma era originario di Trani e ieri mattina si stava recando in città per svolgere un lavoro. L'uomo avrebbe tentato di scendere dal treno all'ultimo istante, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, proprio mentre le porte erano in fase di chiusura e che non si sono più aperte. Ora spetterà alla Procura capire non ha funzionato ed eventuali responsabilità.