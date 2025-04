«Il triangolo tra Cerignola, Foggia e Trani: indagate !!»

Ieri sera nella puntatacondotta dasu Raitre, si sono riaccesi inquietanti luci su Trani, a non meno di 48 ore dalla puntata de "Le Iene presentano: Inside" dove sono state raccontate le realtà della mafia pugliese e sono state riprese le vicende di Salvatore Annacondia con le sue tentacolari presenze fra politica ed imprese, fra reati ambientali ed efferati omicidi paragonati ad un caffè.nel riprendere la nota inchiesta della Procura di Trani "Zero Titoli", un vero e proprio "diplomificio con annessi lauree e master", secondo i giudici, a costi variabili a seconda del titolo richiesto, ha acceso i riflettori su un'altra inquietante possibile questione che riguarda i rifiuti, tanto da lanciare alla fine del servizio un appello alle istituzioni.: «Ma la cosa sconvolgente è che nel servizio in Puglia si sente un clima di omertà…", sottolinea Giletti riferendosi ad alcune interviste realizzate a Trani. (...). Poi, facendo riferimento a un altro servizio (...) in cui, secondo voci raccolte sul posto e mandate in onda, sarebbero stati smaltiti dei rifiuti, Giletti aggiunge: "Io voglio fare un appello al comandante dei Carabinieri della Puglia, chiami il suo collega che comanda la Guardia di Finanza e vadano a vedere cosa succede nel triangolo tra Cerignola, Foggia e Trani, perché addirittura – li avete sentiti i contadini nel servizio? – dicono che lì sotto hanno sotterrato i fusti. Io voglio sapere se è vero o non è vero. Abbiamo documentato una situazione allucinante.»Vedremo gli sviluppi della vicenda.