Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a ECOMONDO

Valutare l'Impatto: Calcolare l'impronta di carbonio e l'impronta ecologica dell'attività giudiziaria.

Promuovere Azioni Concrete: Definire obiettivi specifici e avviare processi di certificazione per migliorare le performance ambientali (es. negli appalti e nella gestione energetica).

MASE: L'accordo con il Ministero mira a rafforzare le competenze del personale nelle procedure di appalto per attuare pienamente gli acquisti verdi (GPP) di beni e servizi.

Regione Puglia e Politecnico di Bari: Un accordo di collaborazione è stato firmato (DGR n. 29/2025) per elaborare congiuntamente un documento di orientamento che declini la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile all'interno degli uffici pubblici.

ASSESSORATO ALL'AMBIENTE REGIONE PUGLIA - Avv. Serena Triggiani

DIPARTIMENTO AMBIENTE REGIONE PUGLIA - Ing. Paolo Garofoli , Avv. Stella Serratì

PROCURA DI TRANI Procuratore della Repubblica Renato Nitti

MODERATORE Mimmo Mazza, direttore responsabile della "Gazzetta del Mezzogiorno"

La Procura della Repubblica di Trani sarà protagonista a ECOMONDO 2025 (Fiera di Rimini) il 5 novembre per presentare il suo ambizioso "Piano della Sostenibilità 2025-2027". L'iniziativa, frutto di un protocollo d'intesa con il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), posiziona l'ufficio giudiziario tranese come un esempio virtuoso a livello nazionale nell'integrazione delle politiche ambientali nella gestione pubblica.Misurare l'Impatto Ambientale per MigliorareL'impegno centrale della Procura di Trani è collaborare con enti esperti per misurare la sostenibilità di un ufficio pubblico complesso. L'obiettivo è duplice:Il Piano non si limita all'autovalutazione, ma si basa su una strategia ad ampio spettro e su solide collaborazioni interistituzionali:La Procura di Trani, guidata dal Procuratore della Repubblicadimostra che l'attività ordinaria di un Ufficio giudiziario può e deve essere sviluppata in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. Il documento elaborato, con obiettivi e indicatori definiti, rappresenta un modello operativo concreto per altri enti.Il Piano di sostenibilità per la Procura di Trani si inserisce, quindi, tra le iniziative per la definizione operativa di azioni concrete orientate a garantire l'applicazione dei principi di Sviluppo Sostenibile, allo scopo di far sì che l'attività ordinaria di gestione dell'Ufficio giudiziario sia sviluppata in coerenza con gli obiettivi della strategia Regionale e concorra al raggiungimento degli stessi. La stesura del citato piano di sostenibilità è stata ultimata. Sono stati definiti gli obiettivi specifici, individuati gli indicatori e valutata la coerenza degli obiettivi con la Strategia Regionale; il documento restituisce, pertanto, il contributo dallo stesso apportato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dalla strategia regionale e rappresenta un esempio virtuoso di declinazione in chiave particolare di obiettivi di carattere generale.I relatori: