Renato Nitti
Renato Nitti
Ambiente

Sostenibilità e Giustizia: il dott. Renato Nitti presenta il Piano 2025-2027 della Procura di Trani a ECOMONDO

L'Ufficio Giudiziario pugliese illustra oggi a Rimini il progetto virtuoso in collaborazione con MASE, Regione Puglia e Politecnico di Bari

Trani - mercoledì 5 novembre 2025 8.13
La Procura della Repubblica di Trani sarà protagonista a ECOMONDO 2025 (Fiera di Rimini) il 5 novembre per presentare il suo ambizioso "Piano della Sostenibilità 2025-2027". L'iniziativa, frutto di un protocollo d'intesa con il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), posiziona l'ufficio giudiziario tranese come un esempio virtuoso a livello nazionale nell'integrazione delle politiche ambientali nella gestione pubblica.
Misurare l'Impatto Ambientale per Migliorare

L'impegno centrale della Procura di Trani è collaborare con enti esperti per misurare la sostenibilità di un ufficio pubblico complesso. L'obiettivo è duplice:
  • Valutare l'Impatto: Calcolare l'impronta di carbonio e l'impronta ecologica dell'attività giudiziaria.
  • Promuovere Azioni Concrete: Definire obiettivi specifici e avviare processi di certificazione per migliorare le performance ambientali (es. negli appalti e nella gestione energetica).
Il Piano non si limita all'autovalutazione, ma si basa su una strategia ad ampio spettro e su solide collaborazioni interistituzionali:
  • MASE: L'accordo con il Ministero mira a rafforzare le competenze del personale nelle procedure di appalto per attuare pienamente gli acquisti verdi (GPP) di beni e servizi.
  • Regione Puglia e Politecnico di Bari: Un accordo di collaborazione è stato firmato (DGR n. 29/2025) per elaborare congiuntamente un documento di orientamento che declini la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile all'interno degli uffici pubblici.
La Procura di Trani, guidata dal Procuratore della Repubblica Renato Nitti, dimostra che l'attività ordinaria di un Ufficio giudiziario può e deve essere sviluppata in coerenza con gli obiettivi di sostenibilità. Il documento elaborato, con obiettivi e indicatori definiti, rappresenta un modello operativo concreto per altri enti.

Il Piano di sostenibilità per la Procura di Trani si inserisce, quindi, tra le iniziative per la definizione operativa di azioni concrete orientate a garantire l'applicazione dei principi di Sviluppo Sostenibile, allo scopo di far sì che l'attività ordinaria di gestione dell'Ufficio giudiziario sia sviluppata in coerenza con gli obiettivi della strategia Regionale e concorra al raggiungimento degli stessi. La stesura del citato piano di sostenibilità è stata ultimata. Sono stati definiti gli obiettivi specifici, individuati gli indicatori e valutata la coerenza degli obiettivi con la Strategia Regionale; il documento restituisce, pertanto, il contributo dallo stesso apportato al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti dalla strategia regionale e rappresenta un esempio virtuoso di declinazione in chiave particolare di obiettivi di carattere generale.
I relatori:
  • ASSESSORATO ALL'AMBIENTE REGIONE PUGLIA - Avv. Serena Triggiani
  • DIPARTIMENTO AMBIENTE REGIONE PUGLIA - Ing. Paolo Garofoli , Avv. Stella Serratì
  • PROCURA DI TRANI Procuratore della Repubblica Renato Nitti
  • MODERATORE Mimmo Mazza, direttore responsabile della "Gazzetta del Mezzogiorno"
  • Procura di Trani
Altri contenuti a tema
Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua Uffici giudiziari a spreco zero: la Procura di Trani e AQP siglano un patto per l'acqua Firmato un protocollo d'intesa, il Procuratore Nitti: "Costruiamo un modello che prima non esisteva"
«Il triangolo tra Cerignola, Foggia e Trani: indagate!» Cronaca «Il triangolo tra Cerignola, Foggia e Trani: indagate!» Massimo Giletti lancia un appello durante la trasmissione "Lo stato delle cose" andata in onda su RaiTre
1 Edilizia e bonus. Procura di Trani e GDF: in esecuzione un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di 25 soggetti Cronaca Edilizia e bonus. Procura di Trani e GDF: in esecuzione un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di 25 soggetti Ipotesi di indebito utilizzo di agevolazioni che consentivano la detrazione fiscale delle spese sostenute.
23 Papà le disattiva connessione internet dopo i brutti voti a scuola, 13enne denuncia maltrattamenti Cronaca Papà le disattiva connessione internet dopo i brutti voti a scuola, 13enne denuncia maltrattamenti Sulla vicenda indaga la Procura di Trani
Renato Nitti: «Calato il numero di furti d'auto nella Bat» Attualità Renato Nitti: «Calato il numero di furti d'auto nella Bat» Le parole del Capo della Procura di Trani a margine della cerimonia di Polizia di Stato
Processo discarica, assolti tutti i 21 imputati Cronaca Processo discarica, assolti tutti i 21 imputati Si tratta di ex amministratori a cui erano contestati a vario titolo diversi reati
La Mafia torna a Trani. È allarme senza mezzi termini del Procuratore Nitti Attualità La Mafia torna a Trani. È allarme senza mezzi termini del Procuratore Nitti Le lancette tornano indietro di 30 anni. Critica la percezione di sicurezza della cittadinanza
Puzza di bruciato a Trani, il caso arriva in Procura. Oikos: «Situazione insostenibile e pericolosa per la salute dei cittadini» Puzza di bruciato a Trani, il caso arriva in Procura. Oikos: «Situazione insostenibile e pericolosa per la salute dei cittadini» La denuncia dell'associazione ambientalista dopo i recenti episodi in città
Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
5 novembre 2025 Azione Trani: Il voto non è merce di scambio! Stop immediato agli scrutatori nominati col vizio del clientelismo
"Tre Papà e un Bebè ": la Compagnia "Quanta Brava Gente " di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro "
5 novembre 2025 "Tre Papà e un Bebè": la Compagnia "Quanta Brava Gente" di Grottaglie porta la Comicità a Trani per "Venerdì a Teatro"
Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
5 novembre 2025 Trani inaugura “I Dialoghi di Jukebooks”: un festival dedicato a bambini e ragazzi
Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione "
5 novembre 2025 Festa Forze Armate: Il Prefetto Silvana D'Agostino invita i giovani a essere "Artigiani di Pace e Difensori della Costituzione"
Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
5 novembre 2025 Trani apre le porte del Piano Comunale delle Coste: tavole e disegni in mostra alla Biblioteca Bovio
A "Il Vecchio Gazebo " un viaggio con i professionisti del buon cibo
4 novembre 2025 A "Il Vecchio Gazebo" un viaggio con i professionisti del buon cibo
Malasanità? Morte di Pasquale Crocetti: la Procura di Trani chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone con una nuova perizia
4 novembre 2025 Malasanità? Morte di Pasquale Crocetti: la Procura di Trani chiede l'archiviazione, la famiglia si oppone con una nuova perizia
Carlo Laurora si dimette da assessore comunale dopo la sua candidatura alle Regionali
4 novembre 2025 Carlo Laurora si dimette da assessore comunale dopo la sua candidatura alle Regionali
Terza Categoria, pari e rimpianti per l’Asd Trani: è 0-0 con il Football Acquaviva
4 novembre 2025 Terza Categoria, pari e rimpianti per l’Asd Trani: è 0-0 con il Football Acquaviva
Liceo "De Sanctis " Trani, atto vandalico: presentata la denuncia contro ignoti
4 novembre 2025 Liceo "De Sanctis" Trani, atto vandalico: presentata la denuncia contro ignoti
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.