La Mafia torna a Trani. È allarme senza mezzi termini del Procuratore Nitti

Social Video 2 minuti Intervista al procuratore Nitti

La Bat e Trani tornano ad essere "L'allarme senza mezzi termini lanciato dal capo dellapresso il Tribunale di Trani, il dott., durante l'incontro sul tema promosso dallocale guidato dal dott. Luigi Mastrapasqua, non lascia spazio ad equivoci. Il quadro delineato fa tornare l'intero territorio indietro di quasi 30 anni, nel periodo in cui il territorio del Nord barese "si distingueva" per la presenza di una, tanto radicata da non permettere la presenza di infiltrazioni di altre organizzazioni più note come ad esempio laOggi il Procuratore Nitti parla chiaramente di un ritorno sul territorio di organizzazioni criminali di stampo mafioso, che non hanno però il controllo totale del tessuto economico né il monopolio del crimine; aspetto questo che rende la situazione ancora più drammatica perché alle organizzazioni criminali si aggiunge il grave fenomeno della microcriminalità, il cui controllo è reso ancora più difficile da una cronica e strutturale, come testimoniato anche daldurante la visita ina Barletta.I numeri della sesta provincia non lasciano spazio ai dubbi, né in tema diné in tema di, in cui la Bat svetta in cima alle classifiche nazionali; reati predatori, soprattutto nell'ultimo caso delle, che contribuiscono a rendere critica la percezione di sicurezza per tutti i cittadini residenti nel territorio.Anche i, e i, contribuiscono a tratteggiare un quadro allarmante della situazione nella sesta provincia; una vera e propriache richiede delle risposte concrete e impone a tutti di non voltare lo sguardo dall'altra parte, illudendosi che questa zona si configuri come un'isola felice e guardando ognuno al proprio orticello.Proprio come richiesto dal Procuratore Nitti è necessario che tutti facciano la propria parte, nella propria attività quotidiana, stracciando ilche come un mantello copre le azioni delle organizzazioni criminali e permette alle stesse di prosperare a scapito della comunità, ponendosi un interrogativo: quanto sono estese le ramificazioni delle attività criminali e quali ambiti della nostro tessuto economico-sociale sono infiltrati dalla presenza di esponenti diretti e indiretti di soggetti che oggi possiamo definire con certezza "".