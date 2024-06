Vegapol: la sicurezza di fiducia della Bat

Dal 1993, Vegapol è sinonimo di sicurezza e affidabilità nella provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT).Con oltre 31 anni di esperienza, l'istituto di vigilanza con sede a Canosa di Puglia ha saputo evolversi e adattarsi alle esigenze del territorio, offrendo servizi di vigilanza innovativi e di alta qualità.Una delle caratteristiche distintive di Vegapol è l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia per garantire la massima sicurezza ai propri Clienti. Tra queste spicca la videosorveglianza con ANALISI VIDEO, con un sistema avanzato quale l'AYLOOK è, che permette di monitorare e analizzare in tempo reale le immagini catturate dalle telecamere. Grazie a questa tecnologia, è possibile rilevare automaticamente comportamenti sospetti e intervenire tempestivamente, riducendo al minimo il rischio di intrusioni e altri pericoli.Vegapol ha inoltre implementato il trasmettitore MULTICONTROL, una soluzione ANTIJAMMER di ultima generazione. Questo dispositivo è progettato per contrastare i tentativi di disturbo dei segnali di allarme che devono giungere in sala operativa, garantendo pertanto un elevato standard di sicurezza.Con il MULTICONTROL, Vegapol assicura una protezione costante e impenetrabile, mantenendo sempre alta l'attenzione sulla sicurezza dei propri clienti.Pilastro altrettanto fondamentale di Vegapol è il suo Personale Operativo, che si distingue per la grande dedizione quotidiana e l'eccezionale professionalità. Ogni membro del Team è formato per affrontare qualsiasi situazione con competenza e tempestività, assicurando un servizio di vigilanza impeccabile e rassicurante per tutti i Clienti.Affidarsi a Vegapol significa scegliere un partner che combina tradizione e innovazione, offrendo soluzioni personalizzate e tecnologicamente avanzate per la protezione di abitazioni, aziende e istituzioni. Vegapol, da 31 anni, è il punto di riferimento per la sicurezza nel territorio BAT.