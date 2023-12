Tombini manomessi e cavi tranciati, interviene la pattuglia Vegapol e i Carabinieri

L'illuminazione completamente spenta nei pressi del centro commerciale, al termine della rampa d'innesto su via Barletta per la tangenziale di Andria, in direzione Barletta, ha destato un campanello d'allarme per il personale operativo di Andria della Vegapol che si trovava in zona per una attività di pattugliamento.Per di più, nelle vicinanze, si scorgeva un individuo sospeso intento a sollevare la copertura di un tombino. Alla vista della pattuglia, l'uomo si è rapidamente dileguato nelle campagne circostanti celandosi nel buio, nel frattempo una guardia ha raggiunto il tombino per verificare cosa stesse accadendo.In sintesi, a poca distanza dal primo tombino individuato, vi erano altri ugualmente scoperchiati con all'interno dei cavi tranciati. Sono state prontamente informate le forze dell'ordine: sono infatti giunti sul posto i Carabinieri con cui è stato effettuato un sopralluogo della zona limitrofa che ha condotto all'individuazione di ulteriori tombini manomessi.Giunto sul posto anche un tecnico della Multiservice di Andria, è emerso che alcuni giorni prima si era verificato già un ingente furto di cavi in un tratto stradale poco distante.I cavi asportati, da una prima verifica tecnica, sembravano poter essere poche decine di metri.Sicuramente, gli ignoti, avrebbero potuto asportare molti altri cavi, ma fortunatamente l'intervento della pattuglia ha scongiurato un furto ben più abbondante.