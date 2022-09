Le Guardie campestri sventano ripetuti furti d'uva: la gratitudine dei produttori

Ieri sera alle ore 20,30 le Guardie Campestri di Trani hanno sventato due importanti furti di uva in zona Lopane e Schinosa.I proprietari hanno avuto parole di elogio e ringraziamento nei confronti delle guardie per la vigilanza e la tempestività di intervento.Tutto ciò inorgoglisce l'Associazione ed in particola le guardie ed il Presidente Peppino Nardò, con un senso di responsabilità nei confronti dei proprietari terrieri che con sacrificio e investimenti attendono il periodo della raccolta. come negli scorsi anni tra settembre e ottobre i furti di uva sono numerosissimi ma anche, altrettanto numerosi, gli interventi delle guardie campestri di Trani e riescono il più delle volte a restituire il maltolto ai produttori,con un servizio di vigilanza attento, continuo e strategico.