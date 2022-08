È morto il dottor Andrea Sinigaglia

Un improvviso arresto cardiaco ha stroncato, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 agosto, il dottor Andrea Sinigaglia, già direttore medico dell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie e ora alla guida del "Bonomo" di Andria. Aveva 60 anni.Una morte improvvisa che lascia tutti sgomenti, a cominciare dai vertici aziendali, dal Direttore generale Tiziana Dimatteo al Direttore sanitario Alessandro Scelzi.Specialista in medicina legale, neurologia e criminologia clinica, Sinigaglia è stato a capo della struttura sanitaria di Bisceglie da marzo 2020 a luglio 2021, nella fase più acuta dell'emergenza Covid. Già direttore di presidio a Barletta oltre che direttore del Dipartimento ospedaliero dell'Asl Bt, il medico biscegliese aveva assunto l'incarico di primario dell'ospedale di primo livello di Andria. È stato presidente dell'ufficio procedimenti disciplinari dell'Asl Bt, consulente delle Procure di Trani e Bari e ha scritto pubblicazioni su management e direzione ospedaliera.«Oggi la ASL Bt, la grande famiglia della ASL Bt è sconvolta da una notizia che non avremmo mai voluto dare. Andrea Sinigaglia, direttore sanitario del presidio ospedaliero di Andria, è venuto a mancare all'affetto della sua famiglia, di tutti quanti noi. Andrea è stato uomo di fatiche, sempre presente, sempre operativo. Andrea c'era sempre e per tutti. Oggi il nostro pensiero e le nostre lacrime sono per lui» - questo il messaggio di cordoglio dell'Asl Bat.