Rubano un'auto e poi si schiantano in zona Matinelle: la Polizia locale a caccia dei responsabili

2 foto Incidente zona Matinelle

È un piccolo giallo l'incidente che è avvenuto questo pomeriggio in zona Matinelle: una vecchia Peugeot distrutta e nessuno nelle vicinanze. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, l'auto risultava essere rubata e perciò le persone a bordo, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi schiantate contro i paletti catarifrangenti, hanno deciso di lasciare l'auto lì e di far perdere ogni loro traccia affinché, probabilmente, nessuno potesse risalire a loro per il furto.Gli agenti hanno cercato i responsabili anche negli ospedali limitrofi nel tentativo di risalire a loro chiedendo, in Pronto Soccorso, se fossero arrivati dei feriti. Per loro, però, nessun esito "positivo". Non è da escludersi che i ladri abbiano rubato la Peugeot approfittando di una città deserta i cui cittadini sono costretti a restare in casa lasciando spesso incustodite le proprie auto. Intanto sull'accaduto continuano ad indagare gli agenti della Polizia locale.