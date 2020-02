Si schianta contro auto parcheggiata per alta velocità: ennesimo incidente in via Falcone

Questa notte via Falcone è stata teatro dell'ennesimo incidente stradale, con molta probabilità causato dall'alta velocità.Un'auto, diretta verso via Istria, si è schiantata contro un'altra vettura, regolarmente parcheggiata nei pressi del civico 102 (poco dopo la curva), facendola finire sul marciapiede e rendendola inutilizzabile. Ad avvisare l'ignaro proprietario del sinistro è stata la Polizia di Stato con l'invito a denunciare l'accaduto. Il responsabile dell'incidente, tuttavia, spinto da un forte senso civico, non sapendo chi fosse il proprietario della vettura, ha lasciato i suoi riferimenti sul parabrezza auspicando in un suo contatto in modo da poter riparare al danno creato.Il sinistro pone nuovamente l'accento sulla poca sicurezza in quel tratto stradale: in una zona dove le auto sfrecciano ad alta velocità e vi è una totale mancanza di rispetto della segnaletica stradale, l'unica soluzione richiesta da più parti, come anche riferito dalle forze dell'ordine giunte sull'ordine, è l'installazione di dossi. Le bande sonore, realizzate nei giorni scorsi (leggi qui ), non risolverebbero il problema a differenza dei dossi che costringerebbero le auto ad un fattivo rallentamento.