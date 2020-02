Via Falcone, realizzate bande sonore e ripristinata la segnaletica stradale

Detto, fatto. Dopo l'articolo apparso nei giorni scorsi sul nostro sito , l'Amministrazione ha accolto le lamentele dei residenti in via Falcone che chiedevano la messa in sicurezza del tratto appena superato il cavalcaferrovia. Le due maggiori criticità, infatti, riguardano l'alta velocità con cui gli automobilisti attraversano il ponte, il più delle volte senza rispettare lo stop e in secondo luogo la carenza di una più incisiva segnaletica stradale che intimasse le auto a rallentare essendo oramai quella diventata una zona residenziale a tutti gli effetti.Ed ecco quindi che sono state realizzate delle bande sonore sia a ridosso della discesa del cavalcavia e sia in via Falcone, in procinto dell'asilo. E' stata, altesì, ripristinata la segnaletica verticale sull'isola spartitraffico (nel punto in cui è avvenuto l'ultimo incidente) e orizzontale.Nei giorni scorsi, infine, la Polizia locale ha provveduto a multare le auto parcheggiate in divieto di sosta e fermata, in corrispondenza degli studi medici.