Tra le nuvole della notte un bagliore di aurora boreale anche a Trani

Era già da un paio di giorni che Luca Tarantini, un giovane fotoamatore tranese che ha già regalato scatti straordinari, si appostava sul braccio di Trani per immortalare quella che è stata definita la cometa del secolo e che al crepuscolo prometteva di mostrarsi con la sua coda luminosa: invano, purtroppo, perché nuvole basse all'orizzonte hanno impedito alla Cometa di farsi vedere da queste parti. Ma Luca non si è arreso, e da vero e proprio cacciatore di meraviglie, avendo saputo dai siti di astronomia della previsione di un fenomeno straordinario di attività solare magnetica, nonostante le nubi ha deciso di aspettare e di appostarsi lì, con la sua macchina fotografica. Ancora le nuvole, accidenti, ancora ostacoli per un fenomeno che nei sogni di tanti e che nel maggio scorso per la prima volta si era fatta vedere con pennellate di rosa nel cielo nero in tutta Italia, fino anche giù in Puglia. E poi alla fine eccola lì, apparire, uno spiraglio di rosa tenue si è fatto strada tra il buio e le nuvole intorno alla mezzanotte e Luca con la sua macchina fotografica è riuscito a catturarla. Sullo sfondo, il Faro Verde del braccio di Trani, nei suoi occhi la meraviglia di un sogno. Niente a che fare con i cieli verdi e rosa del nord Europa: ma Laurora boreale, abbagliante nelle riprese di un fotografo sul Gargano , ha toccato anche la nostra città e Luca ha scelto di regalarcelo, facendoci sentire un po' più vicini al cielo e all'universo.