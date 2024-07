A Trani, tra mare, musica e poesia: "Un bacio e un graffio" seduce e ammalia

Forse non tutti sanno che "Il salto dell'acciuga", il nome di un locale ormai celebre di Trani, è prima ancora il titolo di un piccolo capolavoro letterario di uno scrittore del secolo scorso, raffinato e intenso , Nico Orengo, che col pretesto di risalire alle tracce di un'antica ricetta tra il Piemonte e la Liguria, raccontò storie dal profumo di mare. Ebbene, il "Salto" tranese in un crepuscolo estivo ha incastonato nuovamente il suo nome nella dimensione letteraria, realizzando un momento evocativo di storie, di vita e di vite, che tra versi di poesia e le confessioni intime di una autrice che ha preso il coraggio di condividere il mondo di emozioni che si intrecciano nella sua anima, ha letteralmente ammaliato il pubblico presente.insegnante andriese, ha presentato "Un bacio e un graffio, edito da Ensemble, in un'atmosfera nella quale il mare ha regalato il profumo e la voce mossa dal vento, in armonia perfetta con le note della chitarra di Nico Acquaviva, e a far da coro alla voce ora lieve, ora potente di Ivana Marinosci (solo chi c'era può ricordare una "Creep" da brividi per voce, chitarra e onde del mare). Le poesie lette dalla sua autrice dopo il dialogo intenso e sincero con Stefania De Toma, alternate dalle interpretazioni dei due musicisti, hanno vestito di magia la pedana di legno sulla scogliera battuta dai flutti del mare. Un luogo di movida, di spiaggia, di sole, ma anche, sempre di più, di incontri, cultura e distillati di arte, musica, poesia tra l'incanto di cielo e mare .