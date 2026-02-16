Trani in prima serata su Canale 5: Vito Tanzarella alla “Ruota della Fortuna”

Questa sera, alle 20.30 su Canale 5, tra i protagonisti della nuova puntata de "La Ruota della Fortuna" ci sarà anche Vito Tanzarella, originario di Castellaneta e residente da quattro anni a Trani. Il concorrente pugliese affronterà le insidie del tabellone e sfiderà i colpi di fortuna della ruota.L'esito della puntata resta top secret, ma durante la registrazione Vito ha avuto modo di raccontarsi e di parlare anche del territorio. In studio, dialogando con Gerry Scotti, ha speso parole affettuose per Trani, definendola «una bomboniera, una chicca pugliese». Non è mancato un riferimento anche alla sua città d'origine, Castellaneta, a cui resta profondamente legato.«È stata un'esperienza bellissima - ha raccontato Vito - dai casting fino alla puntata. È una produzione che funziona molto bene: c'è grande attenzione e cura in tutte le fasi. Entrare nello studio per la prima volta è stato davvero emozionante e non vedo l'ora che la puntata vada in onda questa sera».Ora non resta che collegarsi su canale 5 questa sera per scoprire come se la caverà il concorrente Vito Tanzarella.