Vito Tanzarella
Vito Tanzarella
Vita di città

Trani in prima serata su Canale 5: Vito Tanzarella alla “Ruota della Fortuna”

La puntata andrà in onda oggi su Canale 5

Trani - lunedì 16 febbraio 2026 14.56
Questa sera, alle 20.30 su Canale 5, tra i protagonisti della nuova puntata de "La Ruota della Fortuna" ci sarà anche Vito Tanzarella, originario di Castellaneta e residente da quattro anni a Trani. Il concorrente pugliese affronterà le insidie del tabellone e sfiderà i colpi di fortuna della ruota.

L'esito della puntata resta top secret, ma durante la registrazione Vito ha avuto modo di raccontarsi e di parlare anche del territorio. In studio, dialogando con Gerry Scotti, ha speso parole affettuose per Trani, definendola «una bomboniera, una chicca pugliese». Non è mancato un riferimento anche alla sua città d'origine, Castellaneta, a cui resta profondamente legato.

«È stata un'esperienza bellissima - ha raccontato Vito - dai casting fino alla puntata. È una produzione che funziona molto bene: c'è grande attenzione e cura in tutte le fasi. Entrare nello studio per la prima volta è stato davvero emozionante e non vedo l'ora che la puntata vada in onda questa sera».

Ora non resta che collegarsi su canale 5 questa sera per scoprire come se la caverà il concorrente Vito Tanzarella.
  • eventi
Altri contenuti a tema
Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel Territorio Anche Trani tappa delle attività sportive nella BAT della Corsa di Miguel In programma mercoledì 18 febbraio
Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani Iniziative e promozioni Il saldo è cultura: arte, poesia e commercio nel cuore di Trani Durante i saldi invernali torna l'iniziativa promossa da Confesercenti
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Speciale Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi Spettacoli di prestigio per il Capodanno, tra teatro, musica e grandi ospiti
Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Attualità Tante voci per il Natale più semplice e gioioso: auguri dal Viva Network Quest’anno abbiamo scelto l’autenticità per celebrare il Natale attraverso le persone e il legame con le nostre città
Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore Eventi e cultura Trani accende il Capodanno di Puglia tra rock, emozioni e musica d'autore Il 31 con Edoardo Bennato e Radio Selene e, il 1° gennaio il Gran Concerto sulle note di Battisti e Mogol
Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a due tranesi Attualità Christmas Gala dell’Ordine degli Ingegneri: medaglia d'oro a due tranesi Una serata per celebrare la professione e i colleghi con 50 anni di iscrizione
"Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta Speciale "Cultural", il Festival della cultura alimentare italiana fa tappa a Barletta In programma il 20 e 21 dicembre
Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid Speciale Olio d’eccellenza: il Frantoio Paparella premiato dall’EVOOLEUM a Madrid LÓLIO Monocultivar Coratina e Bio Organic tra i migliori oli al mondo
Grido d’allarme di Confesercenti di Trani sugli esercizi di vicinato
16 febbraio 2026 Grido d’allarme di Confesercenti di Trani sugli esercizi di vicinato
"Articolo 97 " accelera e lancia la sfida per Palazzo di Città: "Alessandro Moscatelli è il ns.candidato Sindaco per Trani "
16 febbraio 2026 "Articolo 97" accelera e lancia la sfida per Palazzo di Città: "Alessandro Moscatelli è il ns.candidato Sindaco per Trani"
Adriatica Trani supera Polis Volley Corato: vittoria di carattere in una sfida ad alta intensità
16 febbraio 2026 Adriatica Trani supera Polis Volley Corato: vittoria di carattere in una sfida ad alta intensità
Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo
16 febbraio 2026 Caso Scuola “Papa Giovanni XXIII”: a rischio i fondi PNRR. L’allarme della Consigliera Donata Di Meo
Lavinia Group Volley Trani vince al tie-break e mantiene la vetta
16 febbraio 2026 Lavinia Group Volley Trani vince al tie-break e mantiene la vetta
Eccellenza, ci siamo. Moscelli: “Attendiamo la matematica, ce lo meritiamo”
16 febbraio 2026 Eccellenza, ci siamo. Moscelli: “Attendiamo la matematica, ce lo meritiamo”
Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani
16 febbraio 2026 Mercoledì delle Ceneri, la comunità diocesana si ritroverà in Cattedrale a Trani
Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
15 febbraio 2026 Eccellenza sempre più vicina per il Trani: Corato battuto 2-0. Tranesi a +19
L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud "
15 febbraio 2026 L’allarme di Maria Grazia Cinquepalmi: "La falesia trema: crollo a Costa Sud"
Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
15 febbraio 2026 Gabriele Belardi si conferma Campione Italiano: che vittoria ad Ancona!
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.