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Vita di città

“Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie”: il 25 marzo un incontro pubblico

Il programma completo

Trani - giovedì 19 marzo 2026 11.57 Comunicato Stampa
L'Ambito Territoriale Sociale di Trani - Bisceglie invita la cittadinanza a partecipare all'evento pubblico "Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie", in programma il 25 marzo 2026, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" - Sala "Benedetto Ronchi", in Piazzetta S. Francesco 1, Trani.

L'incontro, organizzato in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, rappresenta un'occasione aperta e partecipata per fare il punto su quanto costruito nel corso del periodo 2022–2025 e per avviare una riflessione condivisa sul futuro del welfare locale, aprendo le porte della programmazione sociale al confronto con il Terzo Settore e con la comunità tutta.

L'evento costituisce infatti un momento di dialogo tra chi programma le politiche sociali e chi le vive ogni giorno, un'opportunità per immaginare insieme servizi sempre più prossimi alle persone, rafforzare le relazioni di fiducia tra enti e cittadini, e costruire risposte concrete ai bisogni reali della comunità di Trani e Bisceglie.

Programma

16.00 Registrazione dei partecipanti
16.30 Interventi istituzionali
  • Amedeo Bottaro — Sindaco di Trani
  • Angelantonio Angarano — Sindaco di Bisceglie
  • Alessandra Rondinone — Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Trani
  • Roberta Rigante — Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Bisceglie
  • Rosa Franco — Presidente CSV San Nicola
  • Alessandro Nicola Attolico — Dirigente dell'Ufficio di Piano
17.00 Interventi tecnici
  • "La programmazione 2022–2025 del Piano Sociale di Zona: diamo i numeri"
  • Attilio Piccarreta - Responsabile della funzione finanziaria e contabile dell'UdP
  • "Il Piano Sociale di Zona 2022–2024: dalla concertazione all'attuazione"
  • Raffaella della Cananea Salomone - Responsabile della funzione di programmazione e progettazione dell'UdP
  • "Processi partecipativi e ruolo del Terzo Settore"
  • Alessandro Cobianchi - Direttore CSV San Nicola
  • "Il ruolo della comunicazione nei progetti di welfare territoriale"
  • Roberta Franceschetti - Esperta di comunicazione - CSV San Nicola
  • "I focus group: il percorso di ascolto del territorio"
  • Viviana Neglia - Facilitatrice - CSV San Nicola
17.40 Interventi dal pubblico e confronto aperto

La stampa è invitata a partecipare e a dare ampia diffusione all'iniziativa.
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