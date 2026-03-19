“Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie”: il 25 marzo un incontro pubblico

Programma

Amedeo Bottaro — Sindaco di Trani

Angelantonio Angarano — Sindaco di Bisceglie

Alessandra Rondinone — Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Trani

Roberta Rigante — Assessore ai Servizi Sociali, Comune di Bisceglie

Rosa Franco — Presidente CSV San Nicola

Alessandro Nicola Attolico — Dirigente dell'Ufficio di Piano

"La programmazione 2022–2025 del Piano Sociale di Zona: diamo i numeri"

Attilio Piccarreta - Responsabile della funzione finanziaria e contabile dell'UdP

"Il Piano Sociale di Zona 2022–2024: dalla concertazione all'attuazione"

Raffaella della Cananea Salomone - Responsabile della funzione di programmazione e progettazione dell'UdP

"Processi partecipativi e ruolo del Terzo Settore"

Alessandro Cobianchi - Direttore CSV San Nicola

"Il ruolo della comunicazione nei progetti di welfare territoriale"

Roberta Franceschetti - Esperta di comunicazione - CSV San Nicola

"I focus group: il percorso di ascolto del territorio"

Viviana Neglia - Facilitatrice - CSV San Nicola

L'Ambito Territoriale Sociale di Trani - Bisceglie invita la cittadinanza a partecipare all'evento pubblico "Costruiamo insieme il welfare territoriale del futuro di Trani e Bisceglie", in programma il 25 marzo 2026, alle ore 16.00, presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" - Sala "Benedetto Ronchi", in Piazzetta S. Francesco 1, Trani.L'incontro, organizzato in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, rappresenta un'occasione aperta e partecipata per fare il punto su quanto costruito nel corso del periodo 2022–2025 e per avviare una riflessione condivisa sul futuro del welfare locale, aprendo le porte della programmazione sociale al confronto con il Terzo Settore e con la comunità tutta.L'evento costituisce infatti un momento di dialogo tra chi programma le politiche sociali e chi le vive ogni giorno, un'opportunità per immaginare insieme servizi sempre più prossimi alle persone, rafforzare le relazioni di fiducia tra enti e cittadini, e costruire risposte concrete ai bisogni reali della comunità di Trani e Bisceglie.La stampa è invitata a partecipare e a dare ampia diffusione all'iniziativa.