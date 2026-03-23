Tre tranesi domani in Senato per il Premio “Oltre la Vetta – Leadership Femminile: Visione e Trasformazione”

Valorizzare il talento e la leadership femminile nei diversi ambiti della società. È questo l'obiettivo della prima edizione del Premio "Oltre la Vetta – Leadership Femminile: Visione e Trasformazione" che si terrà domani, martedì 24 marzo, dalle ore 10.30 alle 12.30, presso la Sala ISMA del Senato della Repubblica a Roma.Il Premio, promosso da Accademia Letteralmente su iniziativa della Senatrice Maria Nocco, nasce con l'obiettivo di riconoscere donne che, attraverso visione strategica, competenza e senso di responsabilità, contribuiscono in maniera significativa alla crescita economica, sociale e culturale del Paese, promuovendo modelli virtuosi di innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile.La Presidenza del Premio è affidata alla Dott.ssa Francesca Corraro, professionista della formazione e della comunicazione istituzionale, fondatrice di Accademia Letteralmente e promotrice di numerose iniziative culturali di rilievo nazionale. Il Premio si avvale inoltre del contributo di un qualificato Comitato Scientifico composto dall'Avv. Maria Rosaria Pace, dall'Avv. Daniela Bardoni e dalla Dott.ssa Cristiana Giordano, che hanno curato la selezione delle premiate sulla base di criteri di merito, impatto e innovazione.Nel corso della cerimonia saranno premiate Ilva Sapora, Lorena Rutigliano, Rosalba D'Amato, Souad Sbai, Lucilla La Puma, Rosanna Marzocca, Angela Mercorio, Gioia Spaziani, Aurora Di Giuseppe, Eleonora Abrecht, Rosalba Martino, Costanza Cavalli, Marilena Farinola, Maria Emilia La Forgia, Mariarosaria Della Corte, Nadia Mayer e Daniela Leuci. Per il comparto femminile della Polizia Penitenziaria ritireranno il riconoscimento Brigida Finelli e Mimmo Mastrulli.Le premiate si sono distinte nei settori della cultura e dello spettacolo, della comunicazione, dell'educazione e formazione, dell'economia e impresa, della legalità, della sanità e dell'editoria, nonché per l'impegno etico e sociale. L'iniziativa rappresenta un momento di riconoscimento e confronto volto a sottolineare il ruolo centrale della leadership femminile nei processi di trasformazione e crescita del Paese.Il Premio "Oltre la Vetta" si propone inoltre di ispirare le nuove generazioni, favorire il dialogo tra istituzioni, imprese e società civile e contribuire alla diffusione di una cultura fondata sulla parità, sull'inclusione e sulla responsabilità sociale.I lavori saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del senato.