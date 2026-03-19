A Trani l'incontro “Innovare i servizi per la Città”

Il Movimento Civico Articolo 97 – Liberi e Trasparenti ha organizzato per il giorno 21 marzo alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" di Trani un incontro dal titolo "Innovare i servizi per la Città", cui parteciperanno l'ex amministratore unico della BAR.S.A. S.p.A. di Barletta, Michele Cianci, e il candidato Sindaco per la Città di Trani, avv. Alessandro Moscatelli.Modererà l'incontro Raffaele Covelli, segretario di Articolo 97. I due relatori si occuperanno del tema delle aziende speciali, partecipate dal Comune di Trani, ed, in particolare della implementazione dei servizi attraverso l'in house providing con la prospettiva di maggiore efficienza e risparmio di spesa per i cittadini nonché di creazione di nuovi posti di lavoro.Verranno poste sul tavolo idee concrete per il futuro delle municipalizzate tranesi sulla base della esperienza di un modello che funziona in altre città.L'incontro costituisce l'occasione per rendere pubblico uno dei punti del più vasto programma di Articolo 97.La cittadinanza è invitata.