Quei salinari in piazza Cittadella

Questa settimana andiamo ancora più indietro nel tempo. Anni 60, inizio anni 70. Siamo in piazza Cittadella, cuore di Trani. L'odore dei bracieri veniva fuori dai sottani. Questa piazza Cittadella non e' tra le piu' famose. Ma tra le piu' amate dai tranesi. Un piccolo rettangolo che una volta, in quei lontani anni 60, ospitava due tavoli in marmo.Ogni settimana arrivavano da Margherita di Savoia i cosiddetti " salinari" che vendevano cannolicchi e pesce fresco. Quei tavoli in marmo servivano proprio per loro.La gente si avvicinava a questi venditori ambulanti che urlavano per "piazzare" la propria merce. Vecchi, bambini e massaie arrivavano ad animare quel piccolo "presepe" permanente.Poi, a piazza libera dai salinari, quando non c'erano, via libera alle partite di pallone. Alle urla dei salinari si sostituivano quelle dei bambini. A piazza Cittadella, Trani centro. Anni 60, 70.