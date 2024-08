Anguria, benefici e proprietà

L'anguria è uno degli alimenti che più simboleggiano la stagione estiva; è ricca di nutrienti, infatti 100 g di anguria forniscono 112 mg di potassio, 8,1 mg di vitamina C, 28 µg di vitamina A, 10 mg di magnesio, 3 µg di folato e 0,4 g di fibre alimentari che contribuiscono ad oltre il 4% del potassio giornaliero, all'11-37% di vitamina C e al 4-10% di vitamina A, nonché a oltre l'1% delle raccomandazioni di magnesio e fibre alimentari negli adulti e nei bambini.Oltre a questi componenti presenta una elevata biodisponibilità di antiossidanti, tra cui licopene e l-citrullina. Diversi studi sull'utilizzo di integratori e/o estratti di anguria hanno mostrato benefici sul sistema cardiovascolare tra cui una riduzione della pressione arteriosa in soggetti ipertesi, una riduzione del colesterolo totale e LDL in soggetti con dislipidemiaIl consumo di anguria cruda, ovvero in forma alimentare è stato meno studiato, ma i pochi lavori presenti suggeriscono che comunque l'anguria svolge il proprio compito, ovvero permette una riduzione di trigliceridi e colesterolo LDL, peso corporeo, un rischio inferiore di cancro alla prostata, ai polmoni e al seno, nonché una maggiore capacità antiossidante.Un'altra caratteristica importante della frutta, inclusa l'anguria, è la sua capacità di contribuire all'assunzione totale di liquidi, in particolare l'anguria essendo composta per il 91% da acqua, può aiutare a soddisfare le esigenze di idratazione ed è un valido aiuto nelle diete ipocaloriche.Un ultimo punto che va a favore del consumo dell'anguria è il suo ruolo nella disfunzione erettile, infatti la citrullina agisce da vasodilatatore, andando a migliorare la vasodilatazione e favorendo l'erezione, mentre le proprietà antiossidanti dell'anguria migliorano la qualità dello sperma, la disfunzione sessuale maschile e la funzione dei testicoli