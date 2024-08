Dieta chetogenica a tavola, esempio

La dieta chetogenica è diventata una delle diete più popolari, soprattutto negli ultimi anni; risale al 1911 ed è stata studiata ed usata prima per gli effetti sull'epilessia farmaco-resistente nei bambini, poi sull'obesità e su varie condizioni cliniche. È una dieta caratterizzata dal fatto di avere un basso contenuto di carboidrati (10-15 g di carboidrati al giorno), un livello proteico normale (0.8 – 1g di proteine/kg di peso corporeo) ed una percentuale di grassi che completa la quota calorica rimanente. L'obiettivo della dieta chetogenica è quello di indurre il processo di chetosi che induce la perdita di peso e migliorare i parametri glicemici e lipidici.Che cosa è la chetosi? In circostanze normali, il corpo si affida principalmente ai carboidrati per la produzione di energia, mentre quando il corpo ha poca disponibilità di zuccheri, dopo essersi esaurita la scorta di carboidrati di muscoli e fegato (glicogeno), il grasso immagazzinato diventa quindi il carburante più facilmente disponibile e la sua scomposizione in acidi grassi liberi fornisce le materie prime per la produzione di chetoni nel fegato.Un esempio di dieta chetogenica:COLAZIONE1 vasetto di yogurt greco bianco10g di mandorle10g di cioccolato fondente 90%SPUNTINO10g di mandorlePRANZO100g di filetti di carne magra150g di verdura di stagione3 cucchiaini di olio extravergine di oliva50g di avocadoSPUNTINO20g di ParmigianoCENA200g di filetto di pesce magro150g di verdura di stagione3 cucchiaini di olio extravergine di oliva50g di avocadoLe diete chetogeniche sono ampiamente studiate nel trattamento del diabete, delle malattie cardiovascolari, nelle malattie neurologiche, in oncologia ed anche nello sport, ma nonostante la popolarità ed il grande interesse dei pazienti, il loro utilizzo deve essere affrontato con cautela e deve esserci sempre la supervisione medica.Si ricorda che le seguenti informazioni hanno esclusivamente scopo illustrativo e non intendono sostituire le specifiche figure professionali.