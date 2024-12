Long Covid e perdita della massa muscolare

Riduzione della capacità ossidativa mitocondriale, un aspetto critico per la produzione di energia cellulare.

Accumulo di amiloide e alterazioni strutturali che compromettono l'efficienza della muscolatura scheletrica.

Programmi di esercizio fisico: Devono essere personalizzati per migliorare la forza muscolare senza sovraccaricare il sistema energetico del paziente. Supporto nutrizionale: Una dieta equilibrata, con un range proteico maggiore, supportata da aminoacidi essenziali, omega 3 e creatina, può favorire il recupero della massa muscolare. Monitoraggio clinico: È essenziale identificare precocemente i segni di atrofia muscolare per intervenire tempestivamente.

Il Long COVID è una condizione complessa che segue l'infezione acuta da SARS-CoV-2, caratterizzata da sintomi persistenti come affaticamento cronico, debolezza muscolare e ridotta capacità fisica. L'impatto sul sistema muscolo-scheletrico è tra gli effetti più debilitanti, con una combinazione di alterazioni strutturali, funzionali e metaboliche.Successivamente all'infezione si presenta il malessere post-sforzo (PEM), che peggiora significativamente i sintomi muscolari. Secondo la letteratura più recente, la PEM è associata a:Questi cambiamenti non solo limitano la capacità di esercizio, ma contribuiscono ad una maggiore fatica e a una progressiva perdita di massa muscolare​. La disfunzione mitocondriale compromette la produzione energetica cellulare, causando un aumento della sensazione di fatica, anche durante attività di bassa intensità.Queste alterazioni risultano più evidenti nei pazienti con comorbidità come diabete e obesità, che già presentano un metabolismo compromesso.Il declino muscolare è particolarmente marcato nei soggetti vulnerabili, come gli anziani ed i pazienti con preesistenti condizioni croniche. L'inattività forzata durante i lockdown ha accentuato la perdita di massa muscolare, rendendo necessaria una riabilitazione mirata. Nei pazienti con obesità, la combinazione di infiammazione sistemica e deficit energetico ha portato a un'accelerazione dell'atrofia muscolare.Il recupero muscolare nel Long COVID richiede un approccio multidisciplinare. Le strategie includono:Questi interventi non solo riducono l'atrofia muscolare, ma migliorano anche la qualità della vita dei pazienti, favorendo un ritorno graduale alle normali attività​.