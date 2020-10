I finanziamenti per le imprese: una panoramica

creazione di nuove attività imprenditoriali

Voucher Innovation Manager : il voucher per consulenza in innovazione sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa. In particolare T-Innova ha già lavorato con successo su progetti finanziati dal Voucher (budget di progetto di oltre 20000 €), avendo ben due professionisti del team iscritti all'albo degli Innovation Manager.

: finanziamento agevolato per imprese vittime di truffa, estorsione, insolvenza fraudolenta e false comunicazioni sociali da parte delle imprese debitrici. Credito d'imposta per la quotazione delle PMI .

. Nascita e sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora).

Titolo IV - Aiuti all'Internazionalizzazione .

. TITOLO II CAPO 3 e TITOLO II CAPO 6 (Turismo) : progetti di investimento per PMI e microimprese (inclusi i liberi professionisti) di importo non inferiore a € 30.000, per la creazione di una nuova unità produttiva, l'ampliamento di una unità produttiva esistente, la diversificazione della produzione, il cambiamento fondamentale del processo di produzione; il Capo 6 tratta investimenti specifici per unità ricettive turistico-alberghiere in Puglia.

: diretto a microimprese e PMI, è volto a realizzare interventi di efficienza energetica. Innoprocess : sostiene lo sviluppo ed il rafforzamento tecnologico delle MPMI pugliesi, attraverso l'acquisizione di Servizi per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione. T-innova ha lavorato su questo bando su un progetto di importo complessivo di circa 85.000 €.

Nel mondo dellaci si può perdere, considerato l'alto numero di incentivi e avvisi nazionali e regionali per le imprese di nuova costituzione o già costituite.Cercheremo di darvi una panoramica sintetica delle maggiori agevolazioni.Partiamo dai due bandi più importanti per la(bando del) e(bando).Con le modifiche apportate recentemente i due avvisi risultano molto simili, pur avendo specifiche differenze; entrambi aiutano persone che rientrano in categorie svantaggiate (per il NIDI le categorie sono più ampie) e liberi professionisti con particolari requisiti ad avviare microimprese, finanziando il 50% a fondo perduto e il 50% con prestito bancario agevolato e garantito, fino a 50.000 € (60.000 € per le forme di impresa individuale) Resto al Sud e fino a 150.000 € NIDI; quest'ultimo aggiunge un contributo di € 10.000 a fondo perduto sulle spese di gestione per l'avvio dell'attività.ha avviato un programma di incentivi chiamato, che prevede varie misure volte a stimolare investimenti in innovazione tecnologica e non solo. Attraverso lo strumento principale del, le imprese sono supportate negli investimenti su:(materie relative a tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese). I crediti di imposta variano in base alla voce di investimento, andando da un minimo dal 6% ad un massimo del 40% o 50% per la formazione nelle piccole imprese.Non va dimenticato ilper gli investimenti in beni strumentali, che arriva al 45%. T-innova utilizza con le aziende clienti questo strumento e finora il recupero complessivo ha superato i 45.000 € totali di contributi erogati.Il MISE ha adottato anche numerose altre misure, utili sia per l'innovazione e la trasformazione digitale, sia per incentivare lo sviluppo economico sostenibile, l'internazionalizzazione e il green. Segnaliamo qui solo quelli particolarmente nuovi rispetto ai temi:In particolare, un contributo a fondo perduto per emergenza Covid-19 in fase di valutazione, grazie al quale abbiamo aiutato, come consulenti, già 5 imprese a ricevere complessivamente quasi 30.000 €; un bando per progetti di alternanza scuola-lavoro (altri 12.000 € recuperati su 5 progetti).Lo scopo del lavoro di T-Innova è di trovare le soluzioni innovative per far crescere le imprese pugliesi e la finanza agevolata è uno degli strumenti oggi disponibili per farlo. La nostra strategia prevede un'analisi delle esigenze aziendali pensando al benessere organizzativo e studiamo insieme all'imprenditore azioni efficaci specifiche per la singola impresa, cercando eventualmente l'avviso giusto per le esigenze espresse e talvolta rimandando a strumenti più adeguati.La qualità fa la differenza, non la quantità!Per maggiori informazioni