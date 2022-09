Forbes elogia ancora "Sivola.it", fenomeno imprenditoriale nato a Trani

Non clienti ma viaggiatori:è la peculiarità su cui si è fondata in pochi anni, pandemia compresa, quella che la prestigiosa rivista Forbes Italia, nelle prima pagina della sezione "turismo", ha definito "un vero e proprio fenomeno imprenditoriale": come definire altrimenti un numero di 3000 viaggiatori finora, che saranno 5 mila fino alla fine dell'anno maniera molto più altissima con un fatturato di 10 milioni di euro e, in un calcolo proiezionale 10.000 nel 2024, anno che vede una prospettiva di fatturato di 30 mln di euro.Forbes Italia è l'edizione italiana del magazine più famoso al mondo su classifiche, cultura economica, leadership imprenditoriale, innovazione e lifestyle e che già nei mesi scorsi aveva dedicato un servizio ai giovani imprenditori di Sivola.it, che, nel suo direttore e in uno dei suoi blogger di punta, "Italian Yes", hanno un dna tutto tranese : Giovanni Peluso e Carlo Laurora jr." Chi viaggia con noi vola davvero! ", è stato dall'inizio il motto della startup nata nel 2019: infatti obiettivo e spirito di questa aggregazione non è semplicemente portare dei clienti in mete da sogno, ma far vivere esperienze uniche e straordinarie, qualcosa che va ben al di là dell' arrivare in un posto, piantarci una bandierina con i selfie magari per un bel post da sfoggiare in rete.L'obiettivo di Sivola.it ha ambizioni più profonde: far tornare a casa i viaggiatori con un bagaglio nell'anima ben più ricco di quello con il quale si è partiti. Certo, è innegabile che i social abbiano costituito soprattutto nel tempo della pandemia un veicolo straordinario di dimostrazione dello spirito di questo modo di viaggiare: ma chi ha partecipato racconta che nelle Meraviglie delle situazioni che si vivono lo smartphone si finisce per dimenticarlo e di fronte agli spettacoli della natura mozzafiato non c'è fotocamera che riesca a trasmettere le emozioni e lo stupore che sia la possibilità di vivere.Sivola.it, nelle nuove prospettive e a grandissima richiesta, come sottolineato da Forbes, di recente si è aperto anche alle agenzie di viaggio e senza limiti di età con "sivola.it plus" . ll carattere "avventuroso " dei viaggi infatti- con itinerari davvero da sogno come Machu Picchu, o quella terra lontana di ghiacci , fuoco e cieli notturni illuminati dai mille colori dell'aurora boreale come l'Islanda, fino a poco tempo fa erano "vietati ei maggiori ". Regola superata dai nuovi orizzonti sempre più ampi e davvero per tutte le età.Un modo di viaggiare che nel suo contatto ravvicinato con la magnificenza della natura e di come l'uomo vi si sia integrato, vuole anche trasmettere un senso di responsabilità e rispetto nei confronti di noi stessi e del nostro pianeta, un gioiello dell'Universo che abbiamo il dovere di proteggere.